Antonella Clerici ascolti top per È sempre mezzogiorno. È un momento d’oro per la conduttrice, pronta a coronare il suo sogno d’amore con Vittorio Garrone dopo aver ricevuto l’approvazione dalla figlia Maelle e per la stagione del suo È sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici è il volto più amato del mezzogiorno italiano, che dal 2020 conduce ogni giorno alle 12 su Rai1 “È sempre mezzogiorno”, il format originale creato da Stand by me, che questo marzo è stato tra i finalisti dei C21 International Format Awards nella categoria “Best Host of a Television Format”. Antonella era l’unica italiana insieme ad artisti come Jimmy Fallon e Gordon Ramsey e per la conduttrice è stato un vero successo.





Durante il programma gli ospiti e il cast in studio cucinano alcune ricette tipiche delle loro terre, raccontandone tutti i segreti raccontando anche aneddoti personali e questo format, come era stato per La Prova del cuoco, ha avuto successo. Antonella Clerici ascolti top nella puntata di È sempre mezzogiorno andato in onda lunedì 23 maggio. “Non lo faccio quasi mai perché non mi piace incensare, ma è giusto dare al mezzogiorno quel che è del mezzogiorno” ha detto un’emozionata Antonella Clerici in apertura della puntata del 24 maggio.

“Due anni fa registrare il 18% di share sarebbe stato impensabile, ora invece ce l’abbiamo fatta. Grazie a tutti e un grazie, sopra ogni cosa, a Stefano Coletta (direttore di Rai1, ndr.) perché ha creduto in questo progetto”, ha spiegato Antonella Clerici parlando degli ascolti top della puntata andata in onda lunedì 23 maggio.

“Sono particolarmente felice non tanto per me, perché i conduttori vanno e vengono, ma per tutto il gruppo di lavoro perché siamo una grande squadra. Ci tenevo a dirvi questo oggi perché centrare un obiettivo così importante è veramente una bella soddisfazione”, ha concluso Antonella Clerici tra gli applausi degli ospiti in studio. Una bellissima soddisfazione per la conduttrice, una delle più amate della televisione italiana.

