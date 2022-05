Alfio in costume da bagno a È sempre mezzogiorno. Il siparietto con protagonista uno degli ospiti fissi della trasmissione è andato in onda durante la puntata di venerdì 20 maggio del programma condotto da Antonella Clerici in onda su Rai Uno. “Non ho parole” ha commentato ridendo la conduttrice guardando uno degli ospiti in studio.

“È in costume e ha una bacinella”, ha spiegato ancora Antonella Clerici mentre la regia inquadrava Alfio mentre immergeva i piedi in una bacinella piena d’acqua e vestito con un costume da bagno dal sapore retò. Una scena che ha fatto divertire gli altri ospiti in studio e la stessa conduttrice della trasmissione in onda a mezzogiorno su Rai Uno.





Alfio in costume da bagno a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici era entrata in studio parlando del grande caldo che questa settimana sta travolgendo tutta l’Italia, per poi rimanere di sasso notando Alfio in costume da bagno a È sempre Mezzogiorno e commentando: C’è un sole da matti oggi eh”, scatenando le risate del pubblico e degli ospiti del programa.

“Mi piace perché, dicendo che c’è un gran sole, si tocca la pancia”, ha commentato con ironia Antonella Clerici, rivolgendosi ad Alfio che immergeva i piedi nella bacinella in cerca di refrigerio. “Hai davvero intenzione di rimanere per tutta la puntata in costume? Va bene, io non so cosa dire, qui ognuno fa quello che vuole”, ha detto ancora Antonella Clerici.

Altre due puntate e È sempre mezzogiorno andrà in pausa fino alla prossima edizione. Al suo posto andrà in onda la nuova trasmissione Camper, itinerante, condotta da Tinto e Roberta Morise, con la partecipazione di Elisa Silvestrin e Federica De Denaro.

