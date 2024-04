“È lei la seconda eliminata!”. Amici 23: niente da fare per la stella del programma, ma monta la polemica

Amici 23 entra nel vivo, ma le anticipazioni che arrivano dalla quinta puntata del serale non sono delle migliori. Non appena si sono diffuse il pubblico ha iniziato a contestare. Due saranno le eliminazioni, il primo nome: Lil Jolie, era circolato da ieri sera. Ora arrivano quelli delle due ragazze finite al ballottaggio. L’eliminazione di Lil aveva acceso gli animi, anche se gran parte del pubblico sembra pronto a schierarsi con Sarah (con la quale era al ballottaggio). Le indicazioni, in questo senso, non mancano.

"Questa ragazza ha tutte le carte in regola per vincere anche il programma! È bravissima, è l'unica che è davvero cresciuta la dentro e di tanto, è dinamica, ha presenza scenica, è bella, ha anche una voce da canzoni internazionali! Non è la classica voce che spacca e basta vista e rivista e ritritata! È moderna e fresca!".





Anticipazioni Amici 23, eliminata una tra Aurora e Sarah

E ancora: “Sarah non si rende conto del suo talento, deve credere di più in sé stessa perché è il diamante della sua squadra ed è molto più brava anche degli altri cantanti rimasti, può migliorare ancora tanto visto che ha compiuto da poco 18 anni”. Sarah che però non sembra essere salva del tutto. Le anticipazioni rivelano che è finita, di nuovo, al ballottaggio.

Racconta Leggo: “Nell’esibizione di Holden e Sofia l’indecisione di Giuseppe Gioffrè, che se la sente di scegliere e annulla la sfida. Al ballottaggio va il cantante Mida. Nella seconda manche vincono contro Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Martina e Aurora vengono mandate al ballottaggio, ma solo Aurora, che sta sostituendo temporaneamente Gaia, va al ballottaggio finale”.

Quindi ancora: “Nella terza manche vengono battuti ancora una volta i Cucca – Lo. A rischiare l’eliminazione è la cantante Sarah”. Al ballottaggio finale Mida si salverà subito, la scelta sarà tra Aurora e Sarah, con la prima che sembra la favorita per l’eliminazione. “Comunque andrà hai fatto un bel percorso, soprattutto per il fatto che secondo me hai fatto cambiare idea a tutte le persone che non hanno mai creduto in te! E ricordati che se sabato dovesse essere l’ultimo serale c’è il fuori che ti aspetta. Forzaaaa”.