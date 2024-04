“Basta, questa è una farsa!”. Amici 23, brutte voci dalle anticipazioni: un giudice ci ricasca

Amici 23, le anticipazioni che arrivano dal serale fanno infuriare il pubblico. Non tanto per il nome dell’eliminata, quanto per una decisione presa da Giuseppe Giofrè. Intanto il quinto serale è stato caratterizzato da un infortunio alla sostituta di Gaia, Arianna. Durante un’esibizione si è fatta male ad un piede. Nulla di grave e infatti, presumibilmente dopo uno stop per assicurarsi delle sue condizioni, ha poi fatto tutte le sfide e come dicevamo è anche finita al ballottaggio finale.

Nel caso dovesse avere la peggio, lo ricordiamo, dovrà uscire anche Gaia. Ma la notizia dell’infortunio ha subito scatenato gli utenti, increduli che sia successo proprio alla sostituta: “Chiamiamo una sostituta della sostituta”, “Per proprietà transitiva ciò che è accaduto a Gaia adesso accade a chi ne ha preso il posto”.





Amici 23, stop a sorpresa alla sfida tra Holden e Sofia

“Ora serve una che prenda il posto di Aurora, che aveva preso il posto di Gaia, che al mercato mio padre comprò”. La vera polemica però si è scatenata intorno a Giuseppe Giofrè. Il giudice ha, nei fatti, sospeso il giudizio su due allievi come aveva fatto una settimana fa Michele Bravi su Lil Jolie Sarah Tedesco. Protagonisti Holden e Sofia.

Racconta Novella 2000 come: “La sfida non ha avuto un vincitore vero e proprio, perché mentre gli altri due giudici hanno concesso un voto a testa, Giuseppe Giofrè avrebbe avuto le sorti della sfida, con una scelta definitiva. Il giudice di Amici 23 ha speso belle parole per entrambi e spiegato a Sofia che si apre così uno spettacolo. Ma, in ogni caso, non ha saputo scegliere e, di conseguenza, il punto è risultato nullo”.

Non appena la notizia si è diffusa sui social la reazione è stata immediata: “Maria, per favore manda a casa Bravi e Giuseppe, tieni solo Cristiano! Stanno stravolgendo Amici, è una competizione e non la sagra dell’amicizia: va bene tutto, ma qualcuno che vince ci deve essere”. E ancora: “Va bene una volta, ma due no. Questo programma sta perdendo di serietà con tutto ‘sto buonismo”.