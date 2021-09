Sta facendo parlare praticamente tutti lo scontro tra Rita Pavone e Anna Tatangelo. Durante una puntata di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, Rita Pavone ha tirato in ballo il passato della Tatangelo che ha chiuso i rapporti con Gigi D’Alessio. E la cantante di Sora ha risposto per le rime alla Pavone.

Dopo l’esibizione di una coppia, Rita Pavone consigliò a una coppia di cantanti di dividersi e intraprendere la carriera da solisti. Era convinta che lui, Massimiliano, dovrebbe intraprendere un percorso da solista perché avrebbe capacità canore superiori alla moglie. Anna Tatangelo non era d’accordo, anzi non li avrebbe mai separati. “Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme”, spiega Anna Tatangelo a proposito degli Amabili, dimostrando di non essere d’accordo con la collega Rita Pavone, che subito le risponde sorridendo: “Parlo con la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia…”

La cantante di Sora non lasciò cadere la frecciatina e replicò stizzita. “Allora, fermi tutti. Adesso ti rispondo bene Rita. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha la sua carriera. Noi abbiamo fatto una canzone insieme (Un Nuovo Bacio, nda). A me sembra che dopo 30 anni di carriera lui sta ancora in giro e io lo stesso, apro e chiudo, ci siamo?!”.





A distanza di un anno le due non si sono ancora chiarite. In una intervista al settimanale Mio, Rita Pavone ha spiegato che non ha nulla da chiarire, dato che la sua è stata una battuta a cui ha corrisposto una reazione impulsiva: “Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”. Resta da capire se ci sarà una risposta da parte di Anna Tatangelo che è uscita allo scoperto sui social con il nuovo fidanzato Livio Cori.

All together now torna anche nel 2021: si tratta della quarta edizione del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, che vede Roberto Cenci nella doppia veste di regista e di direttore artistico. La quarta edizione dovrebbe essere composta da sei puntate, con semifinale e finale rispettivamente in penultima e ultima puntata. Successivamente il programma avrà anche uno spin-off dedicato ai più piccoli, composto da due puntate.