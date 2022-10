Anna Tatangelo è nuovamente single. Da poco tempo ha chiuso la storia con il fidanzato Livio Cori. Come ha riportato il magazine Chi, la storia sarebbe terminata a causa di “visioni differenti di vita” e che, quindi, non sia colpa di terze persone come si sarebbe potuto pensare. Dopo svariati tentativi di ricostruire un rapporto, a partire da aprile di quest’anno dove per la prima volta si era parlato della loro rottura, Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbero quindi deciso di prendere strade diverse.

Entrambi sono consapevoli di aver fatto tutto il possibile per stare l’uno accanto all’altra e portare avanti un rapporto che, soprattutto i primi tempi, aveva regalato una grande gioia a tutti e due. A fine luglio i due erano stati beccati da Diva e Donna insieme e sembrava che le incomprensioni fossero state messe da parte. E invece la situazione dopo poco tempo è precipitata portando alla rottura definitiva.

Anna Tatangelo imbarazzata a Stasera Tutto è Possibile

Tra gli ospiti di Stasera Tutto è Possibile, il programma di Rai2 condotto da Stefano De Martino, c’era proprio Anna Tatangelo. La cantante si è messa alla prova, divertendosi e mostrando di saper stare al gioco, ma proprio all’inizio della puntata è stata bersaglio di una battuta piuttosto mirata da parte di Vincenzo De Lucia, nei panni di Mara Venier. Il riferimento non poteva che essere il suo ex compagno, il cantante Gigi D’Alessio: lei ha reagito con un sorriso senza nascondere un pizzico d’imbarazzo.

L’arrivo di Vincenzo De Lucia, ormai perfetto imitatore di Mara Venier, ha scatenato ancor più ilarità di quanto non ce ne fosse già nel programma dove la risata scatta ad ogni minuto. Guardando la platea degli ospiti, seduti in studio, l’imitatore dice “ma qui vengono tutti dall’ospizio” e rivolgendosi a Tatangelo dice: “Anna, amore, ma dove sei finita? Che ci fai qua?” e lei di tutta risposta, stando al gioco e accarezzando la spalla di Francesco Paolantoni sedutole affianco dice: “Eh sono qui a fare da badante”.

A questo punto l’imitatore coglie la palla al balzo e dire: “Eh beh, tu hai già un passato”. Una battuta in cui è facile il riferimento alla sua storia con Gigi D’Alessio, dal momento che tra i due correvano ben venti anni di differenza. La cantante, colta di sorpresa, ha ovviamente riso alla battuta, per poi aggiungere: “Questa era cattiva però”. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono separati ormai da due anni. La storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è chiusa definitivamente a marzo 2020, ed entrambi hanno ricominciato una nuova vita, pur mantenendo un legame forte per il figlio Andrea.