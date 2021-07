Ormai è tutto un susseguirsi di voci. La prossima edizione del Grande Fratello Vip, la sesta, tiene banco. Soprattutto il gossip si scatena sui concorrenti, i vip che abiteranno la casa più spiata dagli italiani. Anche il prossimo show condotto da Alfonso Signorini promette scintille. Da più parti si parla dell’anno della ‘svolta’ per il reality grazie ad un cast stellare. Sul quale, ovviamente, vige il più assoluto riserbo. Di nomi ne son stati fatti tanti, ma di certezze ce ne sono poche.

Per Davide Maggio in lizza ci sono lo stilista Giovanni Ciacci, il nuotatore rimasto paralizzato ad seguito di una sparatoria Manuel Bortuzzo, l’ex di Tommaso Zorzi Manuel Zardetto. E poi ancora l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, la showgirl Francesca Cipriani, ma anche Miriana Trevisan, già provinata. Recentemente ecco i nomi dell’ex miss Italia Manila Nazzaro e dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, protagonista di un breve flirt con Belen. L’ultimissimo nome, però, è davvero una bomba.

Per Alfonso Signorini sarebbe davvero un colpaccio averla al Grande Fratello Vip 6. Parliamo di Anna Oxa. Il giornalista e conduttore del reality non ha mai nascosto di avere un debole per la cantante. Così l’indiscrezione sulla partecipazione di Anna all’edizione del GF Vip che partirà il 13 settembre è subito rimbalzata su tutti i siti e i giornali. Poco fa, però, è arrivata la risposta dal profilo Instagram ufficiale dell’artista.





Sulle voci di una possibile partecipazione di Anna Oxa al prossimo Grande Fratello Vip ecco la risposta dal profilo ufficiale della cantante: “NON CI SONO STATE TRATTATIVE SOLO 2 PROPOSTE NON CI SARANNO TRATTATIVE ANNA OXA NON ANDRÀ AL GF OXARTE”. Parole che non sembrano lasciare alcuno spazio al dubbio. E come non bastasse c’è anche la foto di un vecchio articolo in cui la stessa Anna chiariva: “Non adatta per soddisfare le aspettative del programma”.

Insomma, dopo aver provato a lungo di portare Anna Oxa nella quinta edizione sembra infrangersi di nuovo il sogno di Alfonso Signorini. Nonostante da più parti sembrava che la cosa fosse fatta. Sicuri invece sono i nomi di Katia Ricciarelli e Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Jessica. Ci sono poi altri due vip dati per papabili, la modella venezuelana Ainnet Stephens, già protagonista al GF 10, Chiambretti Night e altri programmi. E infine quello dell’attore Alex Belli, al secolo Alessandro Gabelli.