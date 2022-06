Striscia la Notizia, ex volto storico del programma naturale al “110%”, come riporta nel suo stesso post. Di orginini genovese, l’ex volto storico del piccolo schermo si è fatta conoscere dal grande pubblico in seguito alla partecipazione a diversi programmi come Trisitors e soprattutto Striscia la notizia, nel quale vestiva i succinti panni dell’infermiera sexy. Dopo diversi anni, si mostra a tutti bellissima e senza veli. Ecco di chi stiamo parlando.

Angela Cavagna, questo il nome che tutti ricorderanno nei panni di “infermiera sexy” sulla passerella di Striscia la Notizia, programma che ha decisamente segnato il suo grande apprezzamento sul piccolo schermo. (Striscia la Notizia, svelato quanto guadagna Gerry Scotti).





Angela Cavagna, com’è oggi

Angela Cavagna, successivamente all’esperienza di Striscia la notizia, nel giugno del 1992 ha assunto il ruolo di valletta anche nell’estivo TG delle Vacanze, condotto dal duo comico Gigi e Andrea, insieme a Gabriella Labate, Maria Grazia Cucinotta e Wendy Windham. (Angela Cavagna denuncia Barbara D’Urso).

E ancora Angela Cavagna anche nel ruolo di opinionista in varie trasmissioni televisive quali Italia sul 2 su Rai 2, Buona Domenica su Canale 5, Domenica In su Rai 1. Si arriva dunque agli anni 2002 e 2003, quando l’ex infermiera sexy conduce gli esterni di Unomattina su Rai 1 e sempre per Unomattina segue i collegamenti del programma “Torno Sabato la Lotteria…” condotto da Giorgio Panariello.

Ma nel corso della carriera di Angela Cavagna anche la partecipazione nel 2006 alla terza edizione del reality show La fattoria, su Canale 5, poi le nozze nel 2015 con l’imprenditore Paolo Solimano, con il quale è andata a vivere a Tenerife. Tanti anni e quella bellezza non è di certo tramontata come proprio quelle sue curve sexy che tanto hanno fatto sognare.

Dopo l’addio alla tv, quello di Angela Cavagna è ancora un volto iconico, per non parlare del fisico. Eccola dunque senza top né slip sdraiata sulla sdraio mentre prende il sole. Nuova vita per Angela Cavagna che oggi cura una azienda agricola. Fan impazziti e buona ragione. Angela è sempre splendida.

