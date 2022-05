Gerry Scotti, quanto guadagna a “Striscia La Notizia”? Da molti anni ormai il popolare e amato conduttore e showman ha legato il suo nome al tiggì satirico di Antonio Ricci. Certo non si è fermato qui, visto che sono stati moltissimi i programmi di successo che ha condotto o nei quali ha partecipato. Da “Passaparola” a “Chi vuol essere milionario?” e poi “Conto alla rovescia”, “Tu si que vales” e “Caduta Libera”. Ma è addirittura dal 1987 che il pubblico che ama Striscia vede Gerry Scotti, certo non continuativamente.

Come si sa, infatti, i conduttori di Striscia La Notizia cambiano spesso, ma Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono tra le coppie con più puntate dopo Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Ma quanto guadagna Gerry Scotti? Chiaramente stiamo parlando di uno dei conduttori più apprezzati e le cifre sono davvero ragguardevoli. Sul web leggiamo: “Il numero di ore accumulate in video per Canale 5 garantisce nel corso dell’anno uno stipendio milionario di tutto rispetto per Gerry Scotti che risulta così tra i presentatori più pagati di sempre all’interno del piccolo schermo”.





Quanto guadagna Gerry Scotti a Striscia La Notizia

Ma di quale cifra stiamo parlando? A venirci in aiuto è il sito Money: “lo stipendio annuale di Gerry Scotti si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. I proventi derivano sia dal cachet previsto dalle reti del Biscione ma anche dalle televendite e promozioni per cui Scotti è solito prestare il proprio volto e la propria simpatia”. Bene, ma Gerry Scotti quanto guadagna a Striscia La Notizia? Andiamo a scoprirlo.

A quanto pare grandissima parte dei suoi guadagni arrivano proprio da Striscia La Notizia. Soltanto per la conduzione del noto programma di Canale5, in onda da lunedì a sabato alle 20 e 35, Gerry Scotti percepisce circa 5 milioni di euro all’anno.

Ma bentornata #Michelle! Con #Gerry, nel nuovo capitolo di #Striscia che inizia tra poco, la coppia più straripante del piccolo schermo. Mai perdere le buone abitudini, e Scotti-Hunziker insieme sono una buonissima abitudine. E poi c’è tutta Striscia intorno, ovvio. pic.twitter.com/gcsr5RMf4R — Lucy Ball (@TeleConsiglio) March 29, 2021

Dunque dal punto di vista professionale ed economico di sicuro Gerry Scotti è davvero realizzato. Diversa la situazione sentimentale. Gerry ha alle spalle un matrimonio naufragato, un grande dolore per lui: “Per uno con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io il matrimonio era sacro. Il fatto che il mio sia naufragato è stato un fallimento – ha raccontato – Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”.

