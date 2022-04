“Non si ferma più”. Lorella Cuccarini inarrestabile, non solo Amici: per lei una grossa novità

Momento felicissimo per Lorella Cuccarini. Come ben sapete, la ballerina e conduttrice televisiva è attualmente impegnata ad ‘Amici 21’, infatti fa squadra insieme a Raimondo Todaro e spera di poter garantire il successo del talent show ad uno dei suoi allievi. Ma per la maestra di canto del programma di Maria De Filippi il futuro sarà ancora più positivo. Infatti, è venuta fuori una notizia molto importante, che può rappresentare davvero una svolta straordinaria e inaspettata.

Lorella Cuccarini nella puntata del 9 aprile scorso di ‘Amici 21’ è stata vittima di un infortunio: infatti durante l’esibizione si è fatta male ad un ginocchio. L’insegnante di canto di ‘Amici 21’ si è ripresa e sta bene, quindi non è successo nulla di grave ed ha continuato tranquillamente la registrazione. Ora sta circolando una news veramente interessante sul suo futuro lavorativo. Dopo periodi non eccezionali, si sta prendendo tutto con gli interessi e la sua vita professionale le sta dando enormi soddisfazioni.





Lorella Cuccarini, la voce: “Tornerà a Striscia la Notizia”

A sganciare la bomba ci ha pensato il sito ‘TvBlog’, che dunque in anteprima ha appreso qualcosa di importantissimo su Lorella Cuccarini. In attesa di capire se sarà ad ‘Amici 21’ nella prossima stagione televisiva, si è comunque garantita un’altra esperienza altrettanto fondamentale. Un vero e proprio colpaccio per lei, che comunque si è guadagnata tutto con la sua professionalità e determinazione. Mediaset ha apprezzato tutto e ora è pronta a promuoverla definitivamente.

Stando a ‘TvBlog’, Lorella Cuccarini ritornerà a condurre ‘Striscia la Notizia’. E sarà titolare, quindi non entrerebbe in scena solamente come sostituta temporanea di qualche collega. Ricordiamo che lei ha già presentato il tg satirico a marzo insieme a Gerry Scotti. Non è stato però svelato chi sarà al suo fianco in questa nuova avventura televisiva. E non sarebbe nemmeno da escludere la possibilità che le possa essere affidata una trasmissione, che condurrebbe solamente lei. Il ‘Biscione’ punta dunque moltissimo su di lei.

Negli ultimi anni, nel 2019-2020 è stata co-conduttrice de ‘La vita in diretta’ con Alberto Matano. Poi Lorella Cuccarini nell’autunno del 2020 è diventata insegnante di ballo e quest’anno è invece insegnante di canto. Nel 2021 è stata anche testimonial televisiva di ‘Bion3’ e poi ha inciso la canzone natalizia ‘Un pacco per te’. Dal 16 al 19 marzo scorso l’esperienza a ‘Striscia la Notizia’ in 4 appuntamenti.

