“Hai passato il segno”. Amici 21, accuse pesanti tra gli insegnanti: guerra di nervi in studio

Amici 21, puntata ricca di emozione e colpi di scena quella di sabato 9 aprile. Intanto nell’ultimo appuntamento del Serale sono arrivate due eliminazioni davvero pesanti e in parte inattese. A dover lasciare la scuola sono stati Aisha e Crytical. La prima, subiro dopo il verdetto è scoppiata a piangere. Lorella Cuccarini l’ha abbracciata e l’ha rincuorata: “Tu hai fatto all’interno di Amici un percorso meraviglioso.

“Hai solo 18 anni – le parole dell’insegnante all’allieva eliminata – hai già due singoli prodotti, hai partecipato a un brano dei OneRepublic. Penso non sia mai successo a nessuno. Questo è solo l’inizio, puoi essere orgogliosa di quello che hai fatto perché io lo sono moltissimo”. Altro momento toccante è stato quando Stefano De Martino si è commosso quando Serena ha danzato sulle note di “Una poesia anche per te” di Elisa. La ballerina ha dedicato la coreografia alla nonna scomparsa poco tempo fa. Anche Stefano ha perso la nonna il 5 febbraio scorso, ecco il motivo delle sue lacrime.





Ma come sempre non sono mancate le discussioni e gli scontri. Fin dalla prima manche tra gli insegnanti sono volate parole grosse. L’occasione è stata data dal guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi. Bersaglio di quest’ultimo è Alex sfidato da Luigi Strangis. Il cantante allievo dei “Cuccadoro”, secondo Zerbi, ha tecnica ma non mette passione nelle sue canzoni. Così gli è stato affidato un brano molto potente, cioè “Signor Tenente” di Giorgio Faletti. Un testo in cui si parla di mafia.

Terminate le performance Rudy Zerbi ha affermato che per quanto riguarda la prova di Alex ha sentito solo tanta confusione. Non solo l’allievo ma anche e soprattutto Lorella Cuccarini ha reagito male alle parole di Zerbi: “La confusione forse ce l’hai tu nel cervello”. Ma Rudy non si è fermato qui.

A vincere la sfida è stato Luigi. Rudy Zerbi, però, su Alex ha rincarato la dose: “Quando canta Alex non sento la rabbia, il dolore, lo sgomento di un ragazzo di 20 anni che vive una cosa così tragica. Non sento niente”. Anche Maria De Filippi ha detto che Alex ha un carattere particolare, come una corazza intorno a lui. L’unico che l’ha difeso è stato Stefano De Martino che ha spiegato come ognuno ha il suo stile e gestisce a suo modo proprio le proprie emozioni. Lo stesso Alex ha dichiarato: “Ogni parola l’ho sentita, l’ho sentita dentro”. Ma la sua prova non ha convinto comunque i giudici che gli hanno preferito Luigi.

“Salta e cambia”. Amici 21, Maria De Filippi costretta a prendere la decisione sulla finale