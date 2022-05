Andrea Nicole e Ciprian, lo sfogo. Una coppia che ha deciso di prendersi per mano e allonarsi dalla luce dei riflettori televisivi, quella formata dall’ex tronista di Uomini e Donne e il corteggiatore Ciprian. Un forte sentimento fino ad oggi, quando un dettaglio sembra gettare l’allarme crisi.

Crisi tra Andrea Nicole e Ciprian? Come dichiarato dall’ex tronista Andrea Nicole su Gossipetv,la coppia avrebbe individuato una casa nella capitale dove andare a convivere: “Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma per noi é difficile viverci nella quotidianità e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme”. Ma oggi è ancora così?





Uno sfogo su Instagram di Andrea Nicole andrebbe a sollevare alcune ipotesi su una crisi di coppia in corso con Ciprian Aftim: “Rieccomi, non sono sparita (o forse un po’ sì), ma come capita credo a tante persone anche a me a volte serve un momento mio per fermarmi e respirare”. (Andrea Nicole, l’annuncio).

Andrea Nicole aggiunge: “Tutto cambia, muta nel tempo e a volte viene somatizzato lentamente dal corpo che prima o poi ti dice “stop, siediti e prova a fare un bel respiro” ed è proprio quello che sto facendo. Ma è tutto ok, io sto bene, rimetto in ordine le idee e torno da voi”.

Un falso allarme oppure i fan dovrebbero cominciare a preoccuparsi? D’altronde sempre dalle parole di Andrea Nicole per Gossip tv la stessa avrebbe sottolineato: “Io al momento non ho un lavoro fisso mentre Ciprian é personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi. Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi. Ci dobbiamo organizzare per il trasloco. Non posso quasi crederci, sto finalmente realizzando tutti i miei sogni. Gli scatoloni sono quasi pronti”.

