Isola dei Famosi eliminato nella nuova puntata. Non solo uno dei naufraghi in nomination dritti a Playa Sgamada, che è l’anticamera dell’uscita vera e propria dal reality show di Canale 5, ma ci saranno sicuramente tante sorprese e chiarimenti visto quanto accaduto in questi ultimi giorni.

Intanto la novità è che gli ottimi ascolti dell’Isola dei famosi hanno convinto Mediaset ad affidare a Ilary Blasi la puntata di questo venerdì, serata sulla rete concorrente in cui andrà in onda il debutto di Domenica In Show, il programma di Mara Venier che celebrerà l’ultimo anno di Domenica In.





Isola dei famosi eliminato: cosa dicono i sondaggi

E così Ilary Blasi sarà al timone del reality che, per l’occasione, raddoppia di nuovo il suo appuntamento settimana , tornando in video nella prima serata del venerdì per la diretta numero 20, che vedrà appunto un concorrente eliminato. In questo modo l’Isola dei famosi si allunga di una puntata, con 25 appuntamenti totali invece dei 24 previsti.

Venerdì 27 maggio 2022 torna dunque il doppio appuntamento settimanale e i dati di ascolto faranno capire alla rete se proseguire con la sola puntata del lunedì fino alla finale prevista il prossimo 27 giugno. L’eliminato all’Isola dei Famosi? Questa volta a finire su Playa Sgamada, rischiando a tutti gli effetti l’eliminazione, potrebbe essere uno fra Roger e Maria Laura De Vitis.

Il televoto è ufficialmente aperto: chi vuoi salvare tra Marialaura e Roger? #Isola pic.twitter.com/fdQeVzVULM — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 23, 2022

Il televoto dell’Isola dei famosi questa settimana è in positivo – il pubblico è quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’- e i sondaggi in reti sembrano chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Roger Balduino. Salva, dunque, l’ex Pupa. Se i sondaggi avessero ragione il modello brasiliano si riunirebbe a Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Gennaro Auletto, già abitanti di Playa Sgamada. Ma il televoto, ovviamente, è ancora aperto.

“Diteglielo!”. Lory Del Santo ignara di tutto all’Isola dei Famosi: appello alla produzione