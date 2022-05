Lory Del Santo figlio. Anche lei come Carmen Di Pietro è una mamma e in questi giorni, vedendo la naufraga triste per la partenza del suo “bambino”, le è stata molto vicina. Alessandro Iannoni ha infatti abbandonato l’Isola dei Famosi per gli studi. L’allungamento del reality – motivo per cui è stato chiesto ai concorrenti di restare o partire – gli avrebbe creato troppi ritardi con gli esami.

Così lunedì sera il figlio di Carmen Di Pietro ha salutato tutti e insieme a Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez – i naufraghi che come lui hanno rifiutato di proseguite la loro avventura sull’Isola dei Famosi – hanno preso il primo volo aereo per tornare a casa, in Italia.





Lory Del Santo figlio: l’appello alla produzione dell’Isola dei Famosi

Mentre i fan di Alessandro Iannoni seguono con curiosità le Storie che documentano il suo rientro, in Honduras mamma Carmen Di Pietro sente già la sua mancanza. Ma può contare sulla vicinanza di Lory De Santo, che si è fatta trovare pronta per consolarla. Il pubblico ha apprezzato molto questa scena e a proposito di figlio ha fatto una sorta di appello alla produzione.

Lory Del Santo non sa che suo figlio Devin Del Santo ha postato su Instagram una foto insieme a lei in occasione della festa della mamma. Si tratta di uno scatto in bianco e nero che risale a tanti anni fa. “Non amo particolarmente Lory come concorrente però mi fa tenerezza vederla consolare Carmen per Alessandro. Potrebbero almeno farle vedere che suo figlio ha postato una loro foto per la festa della mamma. Lei pensa che lui non la pensi proprio”, ha scritto uno su Twitter.

Non amo particolarmente Lory come concorrente però mi fa tenerezza vederla consolare Carmen per Alessandro. Potrebbero almeno farle vedere che suo figlio ha postato una loro foto per la festa della mamma. Lei pensa che lui non la pensi proprio. @vladiluxuria @NicoSavi#isola pic.twitter.com/mir6DKX1LJ — Gossipgirl (@Gossipg20276318) May 25, 2022

Se Lory vede questa foto altro che le lacrime di Carmen — mainagioia (@ma_ina_gioia) May 25, 2022

E altri, sempre a proposito di Lory Del Santo e del figlio: “Non le fanno mai una sorpresa e il pianto per il figlio non è stato minimamente commentato. Per quanto mi piacciano i Tavassi e Carmen, si parla sempre di loro”, “Se Lory vede questa foto altro che le lacrime di Carmen” e “Lory non ha nessuno fuori che le faccia una sorpresa, l’ha detto quando le hanno dato la lettera di sua suocera. Sperava che la magia dell’isola le portasse notizie del figlio. Credo sia solo questo il motivo per cui non ha sorprese”. Chissà, magari presto ci sarà una sorpresa per la naufraga.

