Mercedesz Henger, colpo di fulmine con Edoardo. È la naufraga a raccontarlo e nel frattempo tenta di fare accoppiare anche altri due personaggi: parliamo di Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto. All’Isola dei famosi, la priorità di Mercedesz è creare coppie, a quanto sembra. E su Playa Sgamtissima si da un gran da fare. E proprio su Tavassi confessa di provare ancora qualcosa: “Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione”.

“Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova. No nessuna delusione, mi è piaciuto anche qui e continua a piacermi molto”. Mercedesz Henger, colpo di fulmine con Edoardo: “Guardando L’Isola da casa mi chiedevo ‘chissà se potrà davvero piacermi?’ E poi in effetti è stato così. Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo”.

Mercedesz Henger: età, altezza, peso, fidanzato e figli





Mercedesz Henger, colpo di fulmine con Edoardo. La confessione della ragazza

Mercedesz Henger (qui parliamo della sua trasformazione), colpo di fulmine con Edoardo che risponde: “Io di lei non mi fido. All’inizio mi piaceva e mi piace ancora a dire la verità. Però prima mi fidavo e adesso non più. Da quando ho scoperto che era fidanzata fino a poche settimane prima di entrare qui ho cambiato idea su di lei. Come puoi mandarmi messaggi quando dovevi ancora entrare per dirmi ‘Ciao mi piaci’, se ti sei appena mollata? “

E ancora Edoardo: “Poi magari mi sbaglio, però non posso scoprirlo qui. Se le interesso me lo dimostrerà fuori da L’Isola dei Famosi quando torneremo a Roma. Allora vedremo se l’interesse c’era davvero. Poi adesso vedo che va dai due nuovi bellocci appena arrivati e fa un po’ la gatta morta e allora. Non so se vuole farmi ingelosire. Ma veramente stamo a fa sti giochetti?”.

Mercedesz Henger, colpo di fulmine con Edoardo che però non ci casca. Il fratello di Guendalina sembra aver capito che c’è qualcosa sotto. Ma riuscirà a resistere alla avances di una ragazza bellissima che sembra avere tutte le intenzioni di finire nel suo letto? La carne è debole, soprattutto in una condizione come quella.

Mercedesz Henger, tutti a parlare del (presunto) fidanzato. Ora il colpo di scena