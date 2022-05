Mercedesz Henger all”Isola dei Famosi’ a partire dal 6 maggio, infatti Ilary Blasi la annuncerà ufficialmente come nuova concorrente. Eppure la sua presenza era stata in dubbio, dopo il terribile incidente stradale avuto da mamma Eva Henger in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti. Poi l’ex attrice pornografica l’ha rassicurata, dicendole che doveva iniziare questa sua nuova esperienza televisiva, anche perché fortunatamente non è più in pericolo di vita nonostante i tanti problemi fisici.

A proposito di Mercedesz Henger all”Isola dei Famosi’, lei ha detto: ““Ho già puntato un concorrente”. Il giornalista del settimanale ‘Nuovo’ ha chiesto alla mamma famosa chiarimenti: “Ma tu sai di chi sta parlando?”. Ed Eva ha immediatamente smentito che possa esserci la scintilla col figlio di Carmen Di Pietro: “Credo che non abbia chance con mia figlia perché non è attratta dai ragazzi più piccoli. Lo vedrà come suo fratellino Riccardino e lo riempirà di baci e coccole. Invece il fratello di Guendalina Tavassi potrebbe aver attirato la sua attenzione”.





Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi, la trasformazione del suo corpo

Inizialmente lei è stata conosciuta semplicemente come la figlia di Eva Henger, ma Mercedesz Henger all”Isola dei Famosi’ del 2016 è riuscita a farsi conoscere anche per le sue qualità. E ora, a distanza di 6 anni da quella esperienza, è pronta a sorprendere ancora in Honduras. Ma il sito ‘BlogTivvu’ ha fatto notare che lei ha avuto una vera e propria trasformazione fisica. Infatti, è stata mostrata una vecchia foto di Mercedesz in cui appare decisamente diversa rispetto alla ragazza di oggi.

Indubbiamente, osservandola attentamente, la Mercedesz Henger all”Isola dei Famosi’ che sarà vista da tutti è completamente differente paragonandola a quella passata. Innanzitutto si è rifatta il seno, facendolo diventare più grande. E a confermarlo era stata lei stessa, come ha ricordato ‘BlogTivvu’, in un’intervista a ‘Nuovo Tv’ datata 4 anni fa: “Erano anni che ci pensavo e l’ho rifatto, ottenendo il fisico che volevo. Ho scelto di fare una terza e mezza”. Ma c’è anche dell’altro oltre al suo nuovo décolleté.

Ma Mercedesz Henger non ha deciso solamente di ricorrere alla chirurgia estetica, infatti, oltre al suo seno sicuramente più grande è possibile notare un fisico scolpito. E questo è stato reso possibile grazie soprattutto ad una dieta molto rigorosa e anche all’esercizio fisico, quindi la palestra ha fatto il resto. E oggi appare più in forma che mai.

