A ‘L’Isola dei Famosi’ non c’è pace per un naufrago, che tanto si è messo in mostra grazie alla mamma famosa, ovvero Carmen Di Pietro. E nelle ultime ore Alessandro Iannoni è stato avvertito da Eva Henger, la quale ha utilizzato delle parole molto chiare nei confronti del giovane, che potrebbe perdere decisamente tutte le speranze ancor prima di provarci con la figlia Mercedesz Henger. Sì, perché l’ex attrice porno, recentemente coinvolta in un terribile incidente stradale, è stata davvero molto chiara su un tema specifico.

Intanto, nell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, a finire nel mirino Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, e Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Loro hanno provato a difendersi, dicendo che erano stati gli altri concorrenti a insistere con loro e a insospettirsi. Nonostante queste spiegazioni dei naufraghi, ‘L’Isola dei Famosi’ ha deciso di punirli e per alcuni giorni dovranno rimanere legati con una cintura elastica. Quindi, come un concorrente unico. E per loro c’è anche stato qualche problema tecnico. Ma vediamo cosa è emerso su Mercedesz Henger.





Isola, Alessandro Iannoni e Mercedesz Henger: nessuna speranza?

E per Alessandro Iannoni potrebbero esserci grosse difficoltà in futuro, se vorrà puntare una naufraga. Stiamo parlando di Mercedesz Henger, pronta ad approdare in Honduras. Ed Eva Henger ha commentato il filmato di presentazione della figlia, che ha detto: “Ho già puntato un concorrente”. Il giornalista del settimanale ‘Nuovo’ ha chiesto alla mamma famosa chiarimenti: “Ma tu sai di chi sta parlando?”. Ed Eva ha immediatamente smentito che possa esserci la scintilla col figlio di Carmen Di Pietro.

Al settimanale di Riccardo Signoretti, Eva Henger ha quindi detto su Alessandro Iannoni: “Credo che non abbia chance con mia figlia perché non è attratta dai ragazzi più piccoli. Lo vedrà come suo fratellino Riccardino e lo riempirà di baci e coccole. Invece il fratello di Guendalina Tavassi potrebbe aver attirato la sua attenzione. In ogni caso, seguendola in televisione, capirò presto se c’è davvero un giovane che le possa piacere”. Staremo a vedere dunque cosa succederà nelle prossime settimane.

Mercedesz Henger parteciperà dunque all’’Isola dei Famosi’. Ma proprio parlando con la mamma l’influencer e attrice le avrebbe confessato di voler rinunciare. A quel punto Eva l’ha convinta a non mollare e non preoccuparsi. Roberto Alessi a Pomeriggio5 ha rivelato che Eva ha tranquillizzato la figlia e “Le ha detto: ‘Stai calma questo è il tuo lavoro, vai pure e torna vincitrice per me’“.

Incidente Eva Henger, la decisione della figlia Mercedesz sull’Isola dei Famosi