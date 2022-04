Incidente Eva Henger, la decisione della figlia Mercedesz sull’Isola dei Famosi

Grande apprensione per Eva Henger e suo marito. I due hanno avuto un bruttissimo incidente e subito si sono diffuse voci poco rassicuranti. L’incidente, avvenuto nella giornata di giovedì 28 aprile, ha infatti provocato due morti. A rendere note le condizioni di salute di Henger e del marito Massimiliano Caroletti è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. “Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti ieri mattina – ha informato Rosica – intorno alle ore 10.52 avrebbero avuto un incidente grave in auto, nei pressi di Kaposvar (Ungheria). L’altra coppia di anziani sarebbe deceduta sul colpo”.

“Le condizioni di Eva e Massimiliano – ha aggiunto Rosica – sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza. Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo!!! In bocca al lupo per una pronta guarigione! Fonte Alessandro Rosica”.





Nonostante le fratture e la delicata situazione nessuno dei due, fortunatamente, è in pericolo di vita. Eva nell’impatto si è rotta un braccio, il tallone e un femore, mentre il marito si è rotto lo sterno. In queste ore, comunque, il grave incidente che ha coinvolto Eva Henger e il marito Massimiliano ha provocato la reazione della figlia Mercedesz.

Mercedesz Henger dovrebbe infatti partecipare all’Isola dei Famosi. Ma proprio parlando con la mamma l’influencer e attrice le avrebbe confessato di voler rinunciare. A quel punto Eva l’ha convinta a non mollare e non preoccuparsi. Roberto Alessi a Pomeriggio5 ha rivelato che Eva ha tranquillizzato la figlia e “Le ha detto: ‘Stai calma questo è il tuo lavoro, vai pure e torna vincitrice per me’“.

Nelle ultime ore sempre il direttore di Novella2000 ha aggiunto particolari inediti sull’incidente di Eva Henger: “Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Purtroppo questa coppia è morta sul colpo. Eva e suo marito sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”.

