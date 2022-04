“Sono stata male”. Mistero su Andrea Nicole di UeD, scomparsa all’improvviso. Torna e spiega tutto

Non arrivano buone notizie dall’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Andrea Nicole Conte. Per diverse ore è stata assente sui social network e immediatamente c’è stata preoccupazione da parte dei suoi follower, che erano soliti vederla attiva quasi costantemente. Che qualcosa fosse successo lo si era capito sin dal primo momento ed effettivamente la stessa donna ha adesso confermato, sempre attraverso Instagram, che è stata male e ha anche svelato l’origine del suo problema.

Circa un mese fa Andrea Nicole Conte ha esclamato di essere vicinissima a convivere con Ciprian: “Dopo avere desiderato per tanto tempo l’amore, quello vero, ora non vedo l’ora di viverlo pienamente. Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma, per noi è difficile viverci nella quotidianità e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme. Dove? A Roma: io al momento non ho un lavoro fisso, mentre Ciprian è personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi. Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi”.





Andrea Nicole Conte di UeD positiva al coronavirus

Il sito ‘Tuttosulgossip’, che ha subito riportato la notizia riguardante Andrea Nicole Conte, l’aveva intervistata solamente alcuni giorni fa. E ai loro microfoni aveva riferito alcune notizie relative a lei e al suo partner Ciprian Aftim: “Sto molto bene e con lui procede tutto nel migliore dei modi. Ormai viviamo insieme da più di un mese e questa convivenza ci sta aiutando a conoscerci sotto tanti punti di vista”. Ma vediamo insieme cosa le è successo stavolta e perché non è stata bene.

Come ha annunciato Andrea Nicole Conte attraverso una sua storia social, è stata colpita dal coronavirus: “Ragazzi, buongiorno. Vi scrivo per dirvi che sono stata assente nelle scorse ore perché sono stata di nuovo male, motivo per il quale ho fatto un tampone di controllo (l’ennesimo) e purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ora cerco di riprendermi e magari torno a chiacchierare un po’ con voi”. Non è scesa nei dettagli sui sintomi avuti, ma ha fatto comprendere di essere stata decisamente poco bene.

Già in passato Andrea Nicole Conte aveva scritto in una story social: “Io nelle ultime 14 ore. Spero di stare meglio, pregate per me”. Aveva messo un emoticon che ha fatto pensare al vomito, quindi da molte ore pare fosse alle prese con problematiche di questa natura. Ma poi non aveva fornito ulteriori spiegazioni sul suo precario stato fisico. Quindi, non è un periodo totalmente fortunato per lei.

“Dipende tutto da Ciprian…”. Andrea Nicole, roba grossa dopo UeD: lei ci spera