“Dipende tutto da Ciprian…”. Andrea Nicole, roba grossa dopo UeD: lei ci spera

Andrea Nicole e Ciprian Aftim, nozze in arrivo? Dopo le polemiche nello studio di UeD la coppia ha avuto modo di chiarire più volte e pubblicamente quanto sia grande il legame che li continua a tenere uniti. E dopo la decisione sulla convivenza, pare che gli ex volti UeD siano anche pronti a compiere il grande passo. Al magazine del programma è stata proprio Andrea Nicole a spiegare cosa frena il fatidico ‘si’.

Nelle intenzioni future la volontà è certamente quella di restare insieme, ma in merito all’argomento nozze, esisterebbe un motivo ben preciso che rimanderebbe ancora un po’ questo momento. Lo avrebbe rivelato l’ex tronista al magazine del programma, contenitore pronto ad accogliere come sempre le dichiarazioni della coppia.

“Dipende da lui. Io ho le dita ancora molto leggere quindi non saprei, spero sia a breve… no, a parte gli scherzi abbiamo ancora tempo per scoprirci“, afferma Andrea Nicole parlando del compagno Ciprian. Ma non per questo l’ex tronista non attenderebbe il momento della fatidica proposta da parte del compagno.





“Certo. O in grande in stile o niente. Onestamente però non l’ho mai immaginato. So che ci sarà: ho pensato agli abiti, sia al mio che al suo. Ma non ho pensato ai dettagli”. Non hanno la necessità di affrettare i tempi, posto che la relazione proceda a gonfie vele. Un amore che rende felice Andrea Nicole che nei riguardi di Ciprian non perde mai occasione di parlarne bene. Lontano dalle telecamere e nella vita di tutti i giorni Ciprian conferma di essere stato la scelta giusta.

“È più o meno stesso che avete visto in trasmissione. Quando ha l’ansia non parla, quando si sente in soggezione si irrigidisce, a volte dice le cose in un modo suo che viene frainteso. Io stessa a volte lo fraintendo, perché ha un modo di esprimersi che si differenzia dal mio. Ma questo ci aiuta a capirci e conoscerci. Allo stesso tempo, è gentile, premuroso, socievole. Al contempo è permalosissimo”.