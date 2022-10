Andrea Nicole Conte, è finita con Ciprian. Proprio come sostenevano i rumor, la coppia nata nello studio di UeD si è detta addio e ora l’ex tronista ha deciso di parlare. Operazione non facile dopo aver affrontato questa rottura e soprattutto aver investito tutta sé stessa nel rapporto, mettendo in pausa la sua vita per dedicarsi a questa storia.

Pensava davvero di aver trovato l’amore ma non è andata bene. E solo ora trova il coraggio di spiegare cosa è successo dopo la convivenza a Roma con l’ex corteggiatore di UeD. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata al sito Fanpage dove emerge che a prendere la decisione di interrompere il rapporto sarebbe stato lui (“Mi ha imposto uno stop definitivo, non c’erano più i presupposti per continuare”).

Andrea Nicole Conte, il crollo dopo l’addio con Ciprian

La crisi c’era ma Andrea Nicole Conte ha provato a nasconderla. Al sito ha racontato di averla negata “per tutelare entrambi e per provare a salvare la situazione”. “Per me è stata una relazione totalizzante, non mi sono data limiti, l’ho vissuta come non ho mai fatto in passato. Quando ho deciso di stare con Ciprian ho preso la mia vita e l’ho messa in stand by. Per quello che è successo, è come se mi fossi sentita sputare in faccia”.

L’ex tronista non ha mai dubitato dell’interesse di Ciprian e non dubita neanche dopo la rottura ma “per certi versi sono stata cieca – ammette – Per questo sono più delusa da me stessa che da lui”. Non ha alcuna intenzione di innescare una guerra social né di screditarlo. E ancora: “Una psicologa mi ha aiutato a fare chiarezza fuori e dentro di me”.

Andrea Nicole Conte ha anche confidato di essere crollata dopo la fine della storia con Ciprian. È anche tornata a Milano per ritrovare la sua stabilità e riprendersi: “Negli ultimi due mesi ho avuto un crollo forte, ho perso tanto peso, molti capelli”. Ma continua a sognare di diventare madre: tra le lacrime lo definisce un “tasto dolente”. “Il mio rammarico è vivere in un Paese che, se anche volessi diventare madre, mi pone come vincolo la presenza di un uomo”.