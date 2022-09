“Avete visto?!”. Andrea Nicole e Ciprian, bomba sulla coppia di UeD: dopo l’estate, la notizia inaspettata

Andrea Nicole e Ciprian, aria di crisi? Un gossip che impazzisce giorno dopo giorno e che sta travolgendo negli ultimi tempi anche la coppia più chiacchierata di UeD. Insomma, la situazione per alcuni fan sembra non raggiungere una chiarezza, visto che i due non appaiono più sui social insieme da diverso tempo. Cosa sta succedendo?

Andrea Nicole e Ciprian in crisi, i fan non fanno che domandarselo da diverso tempo. Una galleria di immagini di coppia che ha sempre tempestato i loro profili Instagram, poi un silenzio che per molti diventa loquace. Eppure le basi di una relazione duratura sembravano essere salde, fino a quando è piombata un’assenza imbarazzante.





Andrea Nicole e Ciprian in crisi. Gli indizi che attendono una conferma

A ricostruire la dinamica della relazione tra Andrea Nicole e Ciprian ci ha pensato Il Vicolo delle News, dove si apprende che tutto sembra aver avuto inizio dal mese di agosto in Puglia, dove vive la nonna dell’ex tronista. (Andrea Nicole, pubblico in ansia: “Pregate per me”).

Fino a quando nella diretta di Samuele Carniani è apparso anche Ciprian e Andrea Nicole, tutto procedeva per il meglio, poi dal rientro a Roma il 15 agosto tutto è cambiato. Andrea Nicole resta in Puglia. Si presume che Andrea Nicole abbia comunque fatto ritorno nella Capitale, eppure nessuna foto di coppia. Andrea Nicole riparte per Milano, accompagnata certamente da Ciprian.

Un altro indizio di una certa distanza tra i due è stato fornito da Roberta, l’ex tronista, che ha informato gli utenti su Instagram che l’ex tronista pare abbia deciso di restare a Milano, motivo per cui con Ciprian si sarebbe vista poco. Ma si sa che la vita mette sempre davanti a sè momenti imprevedibili. Forse i due resteranno lontani per qualche impegno lavorativo o familiare. Meglio attendere che si pronuncino i diretti interessati, prima di giungere a conclusioni affrettate.

“Non è venuto, mi ha bidonato”. Marcell Jacobs, tutto pronto per il matrimonio ma c’è un’assenza che fa male