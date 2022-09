“Non è venuto, mi ha bidonato”. Marcell Jacobs, tutto pronto per il matrimonio ma c’è un’assenza che fa male

Fiori d’arancio per Marcell Jacobs e Nicole Daza. Il lieto giorno è arrivato e la coppia segna con le nozze un nuovo capitolo di vita da scrivere insieme. Immagini su immagini di felicità e attesa per proferire il fatidico ‘si’ davanti a tutti e scambiarsi la promessa di amore eterno. Ma per Marcell il matrimonio apre anche una ferita che fa molto male.

Il matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza, un giorno indimenticabile che si tinge dei colori della gioia e della bellezza. La coppia finalmente arriva al grande traguardo: il fatidico ‘si’ da proferire davanti a tutti, ma anche la consapevolezza di un’assenza che si fa sentire.





Il matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza. Ma il papà del campione non è presente

“È tutto pronto, sono tranquillo e non vedo l’ora. Ci saranno 170 persone, le nostre famiglie e gli amici più stretti. Mia mamma Viviana si è data molto da fare. Ci siamo affidati a un wedding planner per tutto l’evento, ma anche lei non si è fermata un attimo ed è molto contenta del risultato”, racconta Marcell Jacobs.

E alla cerimonia seguirà anche la luna di miele: “Partiremo il 24, dopo gli ultimi impegni già presi: un allenamento all’Arena di Milano il 21, un’intervista TV a Verissimo e il Festival dello Sport a Trento il 22. Trascorreremo due settimane di assoluto relax a Bali, in tre hotel diversi tra mare e foresta, mentre gli ultimi sette giorni ci sposteremo in un resort alle Maldive. Il 15 ottobre saremo di nuovo in Italia”.

Eppure per Marcell Jacobs c’è una ferita che si riapre e fa male anche nel giorno del matrimonio. L’assenza del padre che non sarà presente: “Non è venuto, mi ha bidonato – racconta Marcell alla Gazzetta dello Sport – Stavolta non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma”.

“Giorni molto pesanti e duri”. Ansia Beatrice Valli, problemi di salute: cosa ha e come sta