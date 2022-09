“Giorni molto pesanti e duri”. Ansia Beatrice Valli, problemi di salute: cosa ha e come sta

Beatrice Valli ha problemi di salute da un po’ di tempo, visto che i fan si erano accorti della sua assenza prolungata dai social network. E ora l’ex Uomini e Donne ha deciso di parlare e ha rivelato quale sia la sua problematica fisica. Era stato il marito Marco Fantini a parlare nei giorni scorsi, riferendo che era stata costretta a stare nel suo letto perché non si sentiva affatto bene. Ed effettivamente le è stato riscontrato qualcosa di non positivo, anche se si augura di potersi rimettere in sesto il prima possibile.

Diverso tempo fa Beatrice Valli, parlando di problemi di salute, ha ha raccontato di aver avuto per l’ennesima volta un problema con le vertigini: “Scusate l’assenza ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa di nuovo ko”. Le vertigini non sono una vera condizione patologica, ma piuttosto un sintomo, come spiegato dal portale dell’Istituto superiore di sanità. In genere sono provocate da problemi dell’equilibrio che coinvolgono il funzionamento dell’orecchio interno. Ma vediamo ora come sta.





Beatrice Valli, problemi di salute: “Ho Il deficit vestibolare acuto”

Adesso Beatrice Valli ha rivelato quali siano i problemi di salute, che non le stanno facendo passare un bel momento: ” Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana. Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo, ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta”.

Poi ha concluso, scrivendo: “E capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi ♥️✨ @marcofantini_mf grazie per esserci sempre!!”. Diversi i vip che le hanno commentato il post con auguri e cuoricini, come Giulia Salemi, Costanza Caracciolo e Gabriele Parpiglia. Altri fan hanno aggiunto: “Rimettiti, forza Bea”, “Buona guarigione, noi ti aspettiamo”, “So di cosa parli e solo chi ci passa può capire come ci si sente. La testa ti abbandona completamente. In bocca al lupo Beatrice”.

Ecco cos’è il deficit vestibolare acuto riscontrato a Beatrice Valli, come spiegato dal sito Vestibology Medical: “Il deficit vestibolare acuto, indicato anche come neurite vestibolare, è l’improvviso deficit o perdita funzionale di uno o entrambi gli apparati vestibolari periferici. La sintomatologia si caratterizza per vertigine rotatoria ad insorgenza acuta/improvvisa accompagnata da una percezione di movimento dell’ambiente circostante che potremmo inquadrare come oscillopsia; grave dizziness sia statico che dinamico, con il paziente che, soprattutto nelle prime 24 ore, è assolutamente incapace di deambulare e/o mantenere la posizione eretta. La vertigine si può esaurire in pochi giorni, ma residua un severo dizziness perdurante ed irreversibile se non trattato adeguatamente sia farmacologicamente che in terapia riabilitativa vestibolare”.

