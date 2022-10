Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si sono fidanzati grazie a Uomini e Donne e il pubblico ha apprezzato non poco questa relazione. Per mesi è andato tutto a gonfie vele e c’era già chi stava sognando future nozze. Poi da circa un mese erano uscite fuori delle indiscrezioni non molto positive, che ipotizzavano possibili crisi nella coppia, mai confermate dai diretti interessati. Nelle scorse ore a parlare è stata l’ex tronista e ha fatto delle dichiarazioni ufficiali e soprattutto inequivocabili sul loro privato.

In particolare, su Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim di Uomini e Donne c’erano stati alcuni indizi che non avevano in passato fatto presagire nulla di buono. Ad esempio, un indizio di una certa distanza tra i due è stato fornito da Roberta, l’ex tronista, che ha informato gli utenti su Instagram che l’ex tronista pare abbia deciso di restare a Milano, motivo per cui con Ciprian si sarebbe vista poco. Ma si sa che la vita mette sempre davanti a sé momenti imprevedibili. E si attendevano solamente delle comunicazioni certe.

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim di Uomini e Donne si sono lasciati

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale e soprattutto con una story, Andrea Nicole Conte ha fatto un annuncio su Ciprian Aftim. Gli ex Uomini e Donne sono arrivati ad assumere una decisione ufficiale e definitiva e indietro non si torna più. Certo, le dichiarazioni sono arrivate unicamente dalla ragazza, anche se sicuramente lui non avrà avuto nulla da ridire su questo annuncio. Come avrete immaginato, la situazione tra i due non è affatto positiva, anzi, è stata fatta una scelta che ha un unico e chiaro obiettivo.

Andrea Nicole e Ciprian non sono più ufficialmente una coppia, come scritto da lei sui social: “Eccomi a voi. Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato. Per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo. Ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io. Inizialmente perché non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire. Successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa. E alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti”.

Infine, l’ex tronista di UeD ha postato: “Chiedendo aiuto a che ha le competenze per farlo. So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo, ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia. Voglio dire grazie a chi in questo ultimo periodo, senza sapere nulla di certo, è riuscito a leggere i miei occhi e mi ha mandato il suo affetto. Siete splendidi. Vi voglio bene, Andre”.