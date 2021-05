È un’ovvietà rimarcare quanto i naufraghi all’Isola dei Famosi cambino aspetto fisico, eppure è proprio quello che accade. Come per esempio Andrea Cerioli, giunto in Honduras con un corpo un po’ morbido, reduce dalle abitudini della quarantena, proprio come molti di noi. Andrea Cerioli ha affrontato la quarantena a colpi di forchetta.

Infatti il naufrago ha confessato in diretta di aver preso circa 10/15 kg in un anno, tra palestre chiuse e abbuffate. Proprio durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha permesso ad Andrea di specchiarsi e lui è rimasto allibito dal suo cambiamento: “Oddio sembro piccolo. La barba è da sistemare. Il corpo è davvero diverso, sono piccolissimo dai. Son piccolo, ma proprio piccolo“.





Poco dopo Ilary ha proposto al concorrente di rasarsi i capelli e la barba in cambio di cibo per ben una settimana, Cerioli però ha rifiutato. Poi in diretta dallo studio dell’Isola dei Famosi Daniela Martani ha preso la parola ed ha attaccato il naufrago: “Volevo dirti che potevi farlo. Tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti“.

Andrea: “Ma Daniela ha detto qualcosa?!?”

Tommaso: “Nono amore ci penso ioooo. Ti ho difeso iooo” Io per voi due mi ammazzo #tommasozorzi pic.twitter.com/GV4hMDpvSZ — ‍♀️ (@carpediem_who) May 24, 2021

Le parole della Martani hanno fatto arrabbiare Zorzi, che ha difeso il bel bolognese: “Dai ma Daniela, posso dirti? Non va bene. Non andare ad attaccare il fisico. Magari sono delle sue insicurezze. Cosa ne sai tu scusami?”. Andrea Cerioli ha immediatamente replicato: “Cos’ha detto Daniela? Tanto sei piccola così. Vai goditi questi 30 secondi di visibilità“.

Daniela ridicola

Usare le insicurezze di una persona in diretta nazionale poi é da persone orrende

Andrea era contento per il suo dimagrimento e lei parla cosí del suo fisico#Isola — M (@Zainsvoice__) May 24, 2021

Poi Daniela Martani, in un imbarazzo visibilissimo, ha cercato di rimediare: “Dai scherzavo Andre. Andrea scherzavo madonna. Si tratta di senso dell’umorismo scialla“. Senza che nessuno potesse prevederlo, i due sono stati immediatamente stoppati poiché il tempo stringeva e quello era il momento di lanciare una prova. Peccato, del sano trash al pubblico non dispiace.

