Quando da poco si è chiusa la ferita per l’addio di Mew e Matthew ecco che arriva un’altra grana per Maria De Filippi e Amici. A tirare in ballo la trasmissione è uno dei professori più amati degli anni scorsi rimasto in sella appena una stagione. Un addio che era sembrato frettoloso e senza senso, almeno fino a ieri quando nel corso del podcast Umani troppo umani ha raccontato cosa è successo. Tutto è nato per aver consolato un allievo. “Io dopo aver fatto Amici, stanchissimo perché era una situazione faticosa e che tra l’altro non sentivo neanche mia, così vicini, la regola è che non si parla con i ragazzi”, racconta.

>>“Per te”. Greta, tutti convinti adesso: dopo Mirko, la nuova storia d’amore è al Grande Fratello. E chi l’avrebbe mai detto?

“Una sera stavo a cena con Kledi e passa uno dei ballerini che piange terribilmente, Andreas, che piange terribilmente. Lui lo chiama e gli dice “Andreas non fare così. non te la devi prendere in questo modo” e io mi sento di intervenire, era un ragazzo molto bravo, molto sensibile e aveva bisogno di una cosa al di fuori del programma, un appoggio umano”.





Amici 23, Marco Maccarini spiega perché è finita la sua esperienza

“E io gli dico “tu non devi prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cose sono accentuate anche dallo spettacolo. Se ti hanno detto una cosa, tu usala a tuo favore, ma non chiuderti dietro quella cosa lì, devi immergerti in questo spettacolone”. Il ragazzo in questione era Andreas Muller, poi vincitore del talent.

L’insegnante, invece, era Marco Maccarini: maestro di canto nella stagione 2015/2016. Racconta ancora Maccarini: “Torno a Milano e il giorno dopo mi chiama il produttore inca*ato come una bestia, mi dice ‘ma tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo’. Io ho spiegato che non era andata proprio così e che lui l’avrà interpretata in quel modo”. Spiegazioni che non hanno prodotto risultati.

Anche Maria De Filippi, dopo quell’episodio, avrebbe cambiato drasticamente atteggiamento nei suoi confronti: “Da allora secondo me Maria De Filippi, che ha sentito questa cosa e mi ha fatto subito chiamare deve aver pensato… perché c’è stata una chiusura proprio totale”. Maria De Filippi risponderà?