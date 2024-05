Amici 23, scintille tra i due allievi che già in passato si sono scontrati. Finale ad alta tensione nella casetta della scuola dove ormai siamo ad un passo dalla conclusione. Come se non bastasse il clima da gran finale ci si è messa anche Anna Pettinelli che nell’ultimo daytime di oggi venerdì 10 maggio ha detto la sua su chi merita di arrivare fino in fondo. Parole al miele per Petit e Sarah.

Invece su Holden l’insegnante ci è andata giù pesante: “Ma perché Holden ha fatto il Serale? Io Holden non l’ho visto. Ha cantato forse meno degli altri. Ha fatto un bellissimo pomeridiano, credibile. Bravo nella scrittura, nell’arrangiamento, nella produzione, ha delle idee, bei testi. Poi lo metti sul palco del Serale, tra le luci, tra la gente, col suo nome che i ragazzi gridavano e il nulla. Questa faccia cerea, nessun emozione…”. E poi è scoppiato il caos.

Lite tra Holden e Mida, c’entra il guanto di sfida

È stato il guanto di sfida di Lorella Cuccarini a creare un’aspra discussione tra Mida e Holden. Già in una occasione simile i due si erano scontrati con Holden piuttosto innervosito: “Non sono stupido, mi stai trattando da scemo se dici che lui ti capisce per come ti senti. Stai facendo una polemica, allora parlane. Non mi piace sentirmi trattato da scemo, ti stai lamentando di come ti senti e non perché non senti equo il guanto per i motivi che hai dato”.

Stavolta Cuccarini ha chiesto ai due di scrivere delle barre su un testo di Madame. Mida ha chiesto al compagno di fargli sapere quali erano le sue intenzioni. In passato, infatti, Holden non aveva preparato la sfida e non si era presentato. Il cantante della squadra di Zerbi ha replicato: “Dammi il tempo di pensarci e di parlare con Rudy. Se hai bisogno di più tempo inizia a studiare”.

mi fa così ridere mida che quando discute con holden comincia a parlare romano ma perché sksksksks pic.twitter.com/LWjyBloWjR — Betta⚕️ (@BettaZ02) May 10, 2024

Mida ha ribattuto: “Non mi rispondere così. Sono due volte che faccio un lavoro per niente”. La discussione si è incendiata e Holden a brutto muso: “Sai quante volte l’ha fatto con te Martina? Non penso si sia mai lamentata”. In ogni caso entrambi hanno poi accettato la sfida e Holden si è messo a lavorare alla prova. La semifinale è alle porte: cosa succederà?

