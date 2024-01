“Perché non dicono la verità?”. Amici 23, perché l’uscita di Mew e Matthew è diventata un caso

Amici, prosegue il mistero sull’uscita di Mew e Matthew. Il talent show condotto su Canale5 da Maria De Filippi non svela i motivi dell’abbandono dei due ragazzi. E così sui social è tutto un tourbillon di ipotesi e supposizioni. La più clamorosa è quella della gravidanza: diversi telespettatori l’hanno puntando sullo stretto rapporto tra i due allievi durante il programma.

Ma i due non hanno fatto sapere nulla e non ci sono prove a supporto di tale ardita ipotesi. Intanto c’è chi sostiene che i due siano usciti perché la Pettinelli ha eliminato Matthew e Mew l’ha seguito. Su questo fronte, però, ci sono le mosse social della cantante di Vivo che sono rivelatrici. Il programma si è invece limitato ad un asettico comunicato: “Per motivi personali Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”.

“Perché Mew e Matthew sono usciti”. Amici 23, da Maria De Filippi il vero motivo dell’addio





La verità sull’abbandono di Mew e Matthew e il silenzio di Amici

Quel che è certo è che il pubblico vuole sapere perché Mew e Matthew sono usciti da Amici. E adesso si inizia a capire qualcosa. Innanzitutto i due ragazzi hanno anche chiesto di non mostrare i momenti in cui hanno lasciato il palco. Inoltre la cantante ha praticamente smentito la versione che lei avrebbe seguito Matthew. In realtà sarebbe vero il contrario visto che lei ha messo dei like alla versione per cui Matthew ha seguito Mew.

Non è finita qui. Secondo le anticipazioni della puntata di domenica 14 gennaio Maria De Filippi non dovrebbe svelare nulla di più sul reale motivo dell’abbandono di entrambi da Amici. La conduttrice, a quanto pare, farà riferimento solo a problemi personali. Sembra inoltre che questi motivi non saranno mai svelati a meno che non siano i diretti interessati a chiederlo. Insomma massima riservatezza sull’intera vicenda e il pubblico dovrà accettarlo.

Tutto ciò lascia pensare che ci sia qualcosa di grave e delicato che riguarda la vita privata di Mew. Lei tra l’altro era tra le favorite alla vittoria finale. Inoltre, qualcuno fa sapere, se fosse stata Mew a seguire Matthew il talent avrebbe probabilmente mostrato il momento in tv e “ci avrebbero fatto il 130% di share”. Di sicuro la cantante ha smentito di essere incinta attraverso alcuni like a commenti su X. Dovranno essere, dunque, loro stessi a rivelare, se lo vorranno, perché sono usciti.

