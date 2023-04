La vittoria ad Amici, due anni fa, ha aperto un sentiero luminoso a Giulia Stabile; dal palco del talent di Maria De Filippi, dove ha trovato anche l’amore in Sangiovanni (visto di recente al Festival di Sanremo in un giocoso duetto con Gianni Morandi), la ballerina ha calcato palcoscenici sempre più importanti ed ora è pronta a una nuova avventura. La notizia è trapelata sui social dove non solo la ballerina è seguitissima con 1,6 milioni di follower, ma fioccano i commenti ad ogni suo scatto.



E lei, da parte sua, risponde senza sottrarsi a tutto questo amore. La sua carriera, negli ultimi tempi ha subito una nuova accelerata. Il futuro si chiama Los Angeles dove la ballerina andrà a studiare. “Per il momento è in programma, è un sogno che mi sto portando dietro da un bel po’. Spero sia la volta buona”. Il viaggio è in programma per la prossima estate.

Amici, nuovo lavoro per Giulia Stabile: farà coppia con Kledi Kadiu



Un viaggio che sarà il coronamento di tanto duro lavoro e della capacità dei professori di Amici di tirare fuori il meglio di lei. Ma prima di volare a Los Angeles Giulia Stabile ha raccolto una nuova sfida, stavolta al fianco di un altro volto di Amici: Kledi Kadiu, il ballerino forse più famoso della storia del programma di Maria De Filippi con il quale inizierà una collaborazione.



Stavolta però sarà diverso, Giulia Stabile passerà dall’altra parte della scena: non più sul palco ma dietro le quinte. Giulia ha infatti annunciato che terrà presto una Masterclass a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, durante un evento dedicato all’etoile Carla Fracci. “Ci troveremo tutti in sala insieme, vi giuro che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione”.



Per accettare questo nuovo lavoro Giulia ha impiegato più tempo del previsto. “Circa un mese per dire sì a Kledi”, ha confessato. Il motivo? Aveva paura di non essere all’altezza del compito. Non è la prima volta che le strade dei due ballerini si incrociano: circa un anno fa infatti collaborarono per lo show di Silvia Frecchiami in memoria di Carla Fracci.