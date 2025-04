Appena spenti i riflettori sull’ultima edizione del Grande Fratello, qualcuno già suona alla porta. Anzi, citofona con un Tapiro d’Oro in mano. È Striscia la Notizia, ovviamente, e a consegnare l’ambito riconoscimento post-reality è l’immancabile Valerio Staffelli. La “fortunata”? Helena Prestes, seconda classificata ma prima in quanto a frecciatine post-show.

Helena, data per vincitrice annunciata fino a cinque minuti prima della proclamazione, si è dovuta accontentare del secondo posto, mentre a portare a casa la coppa è stata Jessica Morlacchi (ex cantante dei Gazosa, sì proprio quella di “www.mipiacitu”). Ma la modella brasiliana l’ha presa con filosofia… più o meno: “Ho pensato che se avessi vinto, mi sarei comprata una casa… e invece”.

Leggi anche: “Lorenzo, lei?”. Bella, single e famosa: la scoperta dopo Shaila e il Grande Fratello





Helena lancia frecciate agli ex coinquilini: “Amici amici e poi…”

Per fortuna, in compenso, ha trovato l’amore. Accanto a lei infatti c’è il nuovo fidanzato Javier Martinez, sbocciato tra confessionali e nomination come un fiore fuori stagione. “Mi sento comunque vincitrice perché ho trovato l’amore” afferma Helena Prestes ai microfoni di Striscia. E visto che l’amore trionfa ma il veleno è eterno, Helena non si è tirata indietro quando Staffelli ha cominciato a stuzzicare.

Tra una battuta e l’altra, la modella ha fatto partire la sua personale lista nera degli inquilini non proprio indimenticabili: “Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice… Zeudi Di Palma“. A quest’ultima ha riservato la chicca più gustosa: “Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici amici e poi ti rubano la bici…“. Una frase che andrebbe incisa sui muri della Casa accanto al confessionale.

Per dovere di cronaca, va detto che Zeudi non ha mai fatto mistero di simpatizzare per Jessica Morlacchi e diversi video lo confermano. Ma si sa, nei reality come nella vita, la realtà è spesso una questione di montaggio. Infine, Staffelli ha chiesto il parere di Helena su Lorenzo Spolverato e su una presunta protezione divina da parte del programma. Lei, senza pensarci troppo, ha risposto: “No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un Grande Fratelliño“. Il servizio completo andrà in onda questa sera su Canale 5. Preparate i popcorn e, se vi sentite invidiosi, anche un caschetto.

“Roba da fuori di testa”. Helena, choc dopo il Grande Fratello: cosa è venuto fuori. Il video di Alfonso