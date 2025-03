Amici 24, sabato sera in onda il secondo serale: la puntata è stata registrata nella giornata di giovedì 27 marzo ed alcune novità già stanno emergendo. Ci saranno molte sorprese non tutte gradite. Una settimana fa a lasciare la scuola sono stati Asia e Vybes. Quest’ultimo, in particolare, aveva voluto affidare il suo pensiero ai social una volta eliminato dal programma. “Sto abbastanza bene. Solo arrivare fin qui ha significato tanto per me. Sei mesi intensi, in cui ho messo tutto me stesso”.

“Torno a casa consapevole di aver raccontato chi sono, al 100%. Spero che da casa sia arrivata la mia passione per la musica”, ha detto Vybes. Con voce carica di gratitudine, ha ricordato l’inizio del suo percorso, quando tutto sembrava un sogno troppo grande da realizzare.





Amici 24, anticipazione serale: nuova doppia eliminazione

“Ai provini non mi aspettavo davvero di entrare. Per un ragazzo timido come me, i primi giorni sono stati durissimi, pensavo di mollare. Ma poi sono arrivate tante soddisfazioni”. Nella nuova puntata del serale gli allievi avranno una sorpresa poco gradita: diversamente da come ipotizzato ci sarà una doppia eliminazione.

Dopo le prime due eliminazioni il team Zerbi-Celentano si presenta con sei allievi: Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara, Chiamamifaro e Alessia. La squadra guidata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, l’unica a non perdere nessun componente al debutto, avrà: Trigno, Nicolò, Francesca e Raffaella.

Il team guidato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è composto da Senza Cri e Luk3 e Francesco come unico ballerino. Gli ospiti della prima puntata sono stati Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti, l’attore Enrico Borello e il cantautore Gazzelle. L’ospite comico è Alessandro Siani.