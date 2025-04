L’eliminazione di Senza Cri da Amici 24 ha lasciato un segno profondo, non solo tra i telespettatori affezionati, ma soprattutto all’interno della casetta, dove la cantante aveva stretto legami forti e sinceri. Le prime dichiarazioni dell’artista, arrivate poco dopo l’uscita dal programma, hanno confermato quanto questo percorso sia stato per lei trasformativo e intenso, a partire dalla partecipazione fino alle ultime esibizioni sul palco del Serale.

La serata che ha segnato la sua eliminazione è stata particolarmente emozionante. Se la ballerina Francesca ha dovuto abbandonare la competizione già al termine della prima manche, il destino di Senza Cri si è deciso in casetta, durante il ballottaggio finale contro il cantante TrigNO. A comunicare il verdetto, come di consueto, è stata Maria De Filippi: “Rimane TrigNO”. La reazione dei compagni è stata immediata e sentita, con abbracci e parole di affetto rivolte a Cristiana, nome di battesimo della giovane artista, testimoniando quanto fosse amata all’interno della scuola.





Amici 24, Senza Cri si rivolge soprattutto ai suoi compagni di corso

Cristiana, visibilmente commossa e con la voce spezzata dal pianto, ha salutato i suoi compagni con parole che hanno colpito tutti: “Vi voglio tanto bene. Fate i bravi. Ho fatto tutte cose che non avrei mai fatto. Mi avete dato tutti qualcosa. Ci vediamo fuori, godetevela. Siete stati la mia famiglia per tutto questo tempo“. Un addio che è stato molto più di una semplice uscita da un talent show, ma la conclusione di un capitolo importante nella sua crescita artistica e personale.

Subito dopo l’uscita, ai microfoni di Witty, Senza Cri ha aperto il suo cuore, ripercorrendo il cammino fatto nella scuola di Amici. La cantante, allieva di Lorella Cuccarini, ha mostrato una grande maturità e una profonda gratitudine per l’esperienza vissuta. “Sono felice, spero che le persone fuori abbiano avuto modo in questi mesi di capirmi”, ha detto. E ha poi aggiunto: “Voglio dimostrare quanta forza ho, sicuramente non mi arrendo, non mollo. Sono grata a questo posto. Ho smesso di nascondermi, durante il Serale invece ho titubato”.

Le sue parole hanno tracciato il profilo di un’artista consapevole, in continua evoluzione, capace di trasformare anche le fragilità in forza. “Mi sento cambiata perché sentire le persone urlare il mio nome mi ha cambiato. Ho scoperto la fiducia e la pazienza. Io sono il futuro, la mia diversità è la cosa più bella che ho“, ha concluso, lanciando un messaggio potente a chi la segue. Ora, per Senza Cri, si apre una nuova fase, quella del “fuori”, dove potrà dimostrare che la sua voce, e soprattutto la sua unicità, meritano di continuare a farsi sentire.