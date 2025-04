La ventiquattresima edizione di Amici ha vissuto una delle sue serate più intense con l’eliminazione di Francesca Bosco, considerata da molti una delle ballerine più talentuose di questa stagione. Il verdetto è arrivato al termine di un acceso confronto tra le squadre Petti-Letti e Zerbi-Cele, che ha portato a un ballottaggio a tre tra Nicolò, TrigNO e la stessa Francesca. Dopo una serie di esibizioni di grande impatto emotivo e tecnico, il pubblico e i giudici hanno assistito a un colpo di scena che potrebbe cambiare gli equilibri interni al talent show.

La serata ha visto Nicolò guadagnare per primo la salvezza, mentre TrigNO e Francesca si sono sfidati con i rispettivi cavalli di battaglia. TrigNO ha conquistato i giudici con due performance intense, “Iris” e “Angel”, che hanno messo in luce le sue capacità interpretative. Dall’altra parte, Francesca ha danzato con eleganza e profondità sulle note de “La Cura per Me”, utilizzando una porta come elemento scenico per arricchire il significato della sua coreografia. Nonostante l’alto livello della sua esibizione, non è riuscita a convincere fino in fondo, e il responso finale ha segnato la fine del suo percorso all’interno del programma.





Amici 24, due offerte di lavoro per Francesca

Con la sua uscita di scena, la coach Deborah Lettieri rimane ufficialmente senza allievi in gara. Un momento difficile per l’insegnante, che finora aveva sempre potuto contare su Francesca come punta di diamante della propria squadra. La sua eliminazione rappresenta un passaggio critico nel suo cammino all’interno del programma e apre inevitabilmente una riflessione sulle strategie adottate fino a questo punto.

Tuttavia, per Francesca Bosco questa uscita potrebbe non essere un addio, bensì un nuovo inizio. La giovane danzatrice, il cui talento è stato ampiamente riconosciuto anche fuori dalla scuola, ha già ricevuto due importanti offerte di lavoro. La prima arriva dalla rinomata Budapest Dance Company, che le ha proposto di entrare ufficialmente nella compagnia. La seconda, invece, riguarda un tour di otto date in Sicilia organizzato da una compagnia italiana. Due opportunità che potrebbero davvero cambiare la sua vita e aprirle le porte a una carriera artistica di alto livello.

Il futuro di Francesca si annuncia luminoso e ricco di possibilità. La sua esperienza ad Amici si chiude, ma ciò che ha dimostrato in questi mesi resterà impresso nel cuore degli spettatori e, soprattutto, nel radar del mondo della danza. Come spesso accade con i talenti più brillanti, l’uscita dal programma segna solo l’inizio di una nuova fase, e per Francesca Bosco questo potrebbe essere il primo, vero passo verso una carriera internazionale.