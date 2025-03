La seconda puntata del Serale di Amici 24, in onda questa sera su Canale 5, promette scintille e grandi emozioni. Dopo l’esordio della scorsa settimana, il talent di Maria De Filippi entra nel vivo della competizione e, come sempre, le sfide tra le squadre regalano colpi di scena e momenti di tensione. Tuttavia, c’è una notizia che sta già facendo discutere: il nome del concorrente che ha dovuto dire addio alla scuola. L’indiscrezione è uscita poco fa. “No, lei non meritava di uscire”, si legge tra i commenti dei fan.

La puntata, registrata giovedì scorso, ha visto affrontarsi prima la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri contro quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Dopo tre prove combattute, a trionfare è stato il team di Anna e Deborah, decretando il ballottaggio tra Luk3 e SenzaCri. Ad avere la peggio in questa fase è stato il giovane cantante da poco diciottenne.

Nella seconda manche, la Pettinelli e la Lettieri hanno sfidato il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, vincendo ancora una volta. Questa volta, a finire in bilico è stata Chiamamifaro. Nell’ultima manche, però, Zerbi e Celentano si sono presi la rivincita, mettendo a rischio l’avventura della ballerina Raffaella. Il verdetto finale ha visto sfidarsi Raffaella, Luk3 e Chiamamifaro, con quest’ultima che è riuscita a salvarsi. Restavano dunque solo due nomi: Raffaella e Luk3.

Secondo le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, il verdetto sarebbe ormai noto: “In anteprima, noi siamo in grado di darvi un’indiscrezione sull’eliminato, su chi dei due ha lasciato in corsa il Serale di Amici 25: proprio Raffaella sembrerebbe essere quella che tra i due alunni finiti al ballottaggio finale ha abbandonato il talent. – si legge su Lollo Magazine – Ovviamente, solo domani sera sapremo se l’indiscrezione si rivelerà ufficiale”.

Anche l’esperto Amedeo Venza ha confermato che Raffaella Mitaritonna avrebbe lasciato il programma dopo la seconda puntata. Una notizia che ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan: “Ero sicura uscisse lei”, “Si meritava di rimanere, ma era logico che fosse lei”, “Boh ma quelli che pensano che uscirà Luca e non Raffaella dove vivono? È palese e palese esca lei. Come era logico scorsa settimana che sarebbe uscito Vybes”.

Ad arricchire la puntata ci saranno anche ospiti d’eccezione. Il cantante Tananai presenterà il suo nuovo singolo “Alibi”, mentre per la parte comica ci sarà Barbara Foria, pronta a intrattenere il pubblico con un monologo sulle sfide della convivenza. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni, colpi di scena e, per qualcuno, anche di lacrime d’addio.