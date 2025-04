Chiamamifaro è l’eliminata della quarta puntata del serale di Amici 24. Un’eliminazione destinata a far discutere. Subito dopo l’annuncio di Maria De Filippi e l’annuncio della sconfitta al ballottaggio contro Senza Cri, il pubblico social ha iniziato a rumoreggiare pesantemente. I commenti sulla pagina Instagram del programma, così come quelli su X e su Witty Tv ne sono una prova.

>> “Fuori da The Couple, che roba”. Male male per la coppia di famosi, la notizia arrivata a neanche una settimana dall’inizio: addio al milione di montepremi

Un esempio? Ecco cosa si scrive un fan del programma: “Per me devono restare Dani e Faro. Detto questo faranno restare senza cri per un tema di numeri di persone in squadra. Non è giusto assolutamente nel caso privilegiare il format a discapito del talento. Vedremo”.





Amici 24, prime parole di Chiamamifaro dopo l’eliminazione

E ancora: “Io onestamente penso che Chiamamifaro sia uscita solo per il fatto che la squadra di Zerbi ha il doppio degli allievi rispetto alle altre due, ma questa sera Chiamamifaro è stata nettamente superiore a senza cri, che continuerà ad essere una lagna anche nella prossima puntata”.

A distanza di pochi minuti, come sempre accade, sul sito ufficiale del programma è apparso il video con le prime parole della concorrente subito dopo l’eliminazione: “Sono un po’ malinconica ma contenta se ripenso a tutto. So di essere un po’ più sicura della persona che sono e di cosa voglio essere. Il programma mi ha insegnato che sono abbastanza anche come persona”.

E ancora: “Questo Serale mi ha dato tantissimo. Mi ha fatto un grande regalo questo programma. Anche se è stato difficile stare qui mi ha dato qualcosa che non avrei mai trovato da nessuna parte. Voglio suonare tutta l’estate, con gli amici e la mia band”.

La concorrente ha quindi espresso tutta la sua gratitudine per aver potuto partecipare al talent arrivando a questo punto. Ovviamente ci si rimane male nel dover abbandonare una strada percorsa per tutti questi mesi, ma si ritiene soddisfatta e felice. Ha voluto ringraziare anche il suo professore per esserle stata sempre accanto e per averla sostenuta riuscendo a spronarla ogni volta che si abbatteva.