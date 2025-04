Con la seconda puntata di The Couple ormai alle porte, cresce l’attesa per scoprire chi continuerà la corsa al montepremi da sogno messo in palio da Mediaset. Il reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ha già iniziato a delineare le dinamiche tra i concorrenti, offrendo al pubblico i primi indizi su simpatie, strategie e, soprattutto, possibili eliminazioni. Tra coppie affiatate e altre in evidente difficoltà, l’aria si fa tesa in vista del primo verdetto ufficiale, atteso subito dopo Pasqua.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli sembrano aver conquistato fin da subito i telespettatori, piazzandosi nettamente in testa nelle preferenze del pubblico con un impressionante 72 per cento dei voti secondo un sondaggio realizzato dal sito Angolo delle Notizie. I due partono con i favori del pronostico e, salvo clamorosi colpi di scena, sembrano destinati a restare a lungo nella competizione. La loro sintonia e il carisma personale hanno avuto un effetto immediato, creando un netto divario rispetto agli altri concorrenti.

Leggi anche: “Tu, in confessionale”. The Couple, la chiamata improvvisa e nella Casa tutti sorpresi





The Couple, chi è la prima coppia che va verso l’eliminazione

Alle loro spalle, però, la situazione appare decisamente più frastagliata e incerta. Stefano Oradei e Manila Nazzaro raccolgono appena il 7 per cento delle preferenze, seguiti a ruota da Laura Maddaloni con Giorgia Villa e i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto, entrambi fermi al 6 per cento. Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi arrancano al 5 per cento, mentre Elena Barolo con Thais Wiggers e le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli chiudono il gruppo con appena il 2 per cento. Un risultato sorprendente se si considera la popolarità pregressa di alcune di queste personalità.

Ma il vero colpo di scena riguarda Lucia e Irma Testa. Le due sorelle, entrambe pugili affermate, non hanno ottenuto nemmeno un voto, un dato che le pone inevitabilmente in una posizione estremamente delicata. Se il trend dovesse confermarsi, rischiano di diventare le prime eliminate ufficiali dal reality. Un destino che pare già scritto, a meno di un’improvvisa mobilitazione del pubblico o di un colpo di scena orchestrato dalla produzione.

Con i giochi ancora aperti e il meccanismo dell’eliminazione pronto a entrare nel vivo, il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare. La popolarità, come sempre, non basta: in The Couple, ogni settimana può ribaltare gli equilibri e riscrivere le gerarchie. Ilary Blasi, come di consueto, promette una puntata ricca di emozioni e sorprese. L’appuntamento, dunque, è solo rimandato a dopo Pasqua, quando arriverà il primo verdetto e si conosceranno i nomi dei concorrenti che dovranno abbandonare il sogno del montepremi.