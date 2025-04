Incredibile, ma vero quanto successo a The Couple nelle ultime ore. Un altro clamoroso errore ha travolto gli autori del reality show di Ilary Blasi, che presumibilmente sono ancora distratti e probabilmente stanchi per il duro lavoro svolto. E il video ha fatto immediatamente il giro della rete.

Gli attenti telespettatori di The Couple hanno sentito qualcosa di assurdo provenire dalla regia del programma di Canale 5. Gli autori hanno commesso un errore destinato ad entrare nuovamente nella storia del reality. E chissà se proprio Ilary vorrà discuterne nella prossima puntata di lunedì 14 aprile.

Leggi anche: “Oddio, ma cosa fa?”. The Couple, choc a tavola: Antonino sconvolto. E anche chi guarda la diretta





The Couple, che errore dagli autori: cosa hanno detto

Tante risate da parte dei telespettatori di The Couple, infatti la gaffe della regia ha coinvolto anche l’ultima edizione del Grande Fratello e in particolare una delle concorrenti più amate. La voce che si è udita fuori dall’inquadratura ha richiamato una protagonista, che non è presente nella trasmissione di Ilary.

Un utente su X ha scritto: “E niente, anche oggi la regia non l’ha ancora superata… Helena in confessionale. P.S.: anche noi”. Infatti, un autore ha chiamato la modella brasiliana, confondendosi con il Grande Fratello. Forse doveva convocare Elena Barolo in confessionale e ha fatto questo sbaglio inaspettato. Ma non è stata la prima volta.

Gli autori di The Couple sarebbero gli stessi del GF, quindi ogni tanto scambiano i gieffini con i nuovi concorrenti di questo reality. Il nome di Helena era stato fatto anche qualche giorno fa sempre per disattenzione.