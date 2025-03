La fase serale di Amici 24 si è aperta con grandi emozioni, colpi di scena e, come da tradizione, le prime eliminazioni. A dover abbandonare la scuola al termine del primo appuntamento è stato Vybes, l’allievo del team di Rudy Zerbi, uscito sconfitto dal ballottaggio finale contro Francesca, ballerina del team guidato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (i “PettiLetti”).

La serata ha preso il via con tre intense sfide a squadre, che hanno scandito il ritmo della puntata e messo alla prova gli allievi rimasti in gara. Già al termine della prima manche è arrivato il primo verdetto: Asia De Figlio ha dovuto lasciare il programma. Tuttavia, il suo talento non è passato inosservato, tanto che Maria De Filippi le ha comunicato in diretta una proposta di lavoro, un riconoscimento importante nonostante l’eliminazione.





Amici 24, Vybes eliminato durante la prima puntata

Nella seconda sfida si sono confrontati i team Zerbi-Celentano e PettiLetti. Il confronto ha portato Francesca al ballottaggio, un momento delicato che avrebbe poi trovato il suo epilogo nella parte finale della puntata. La terza e ultima manche ha visto nuovamente contrapposti Zerbi-Celentano e PettiLetti, con questi ultimi a prevalere. Tra i tre ragazzi finiti a rischio eliminazione – Daniele, Alessia e Vybes – è stato proprio il giovane cantante a uscire sconfitto.

Come da consuetudine, il verdetto definitivo è stato comunicato da Maria De Filippi in casetta, davanti a tutti i compagni. Con parole cariche di orgoglio e maturità, Vybes ha commentato così il suo percorso: “Sono orgoglioso di me, molto. Partito da una cameretta e arrivare a questo punto è davvero tanto. In questo momento non sto piangendo perché io la mia vittoria ce l’ho già”.

La ballerina Francesca, scampata all’eliminazione, ha invece condiviso la propria emozione per aver calcato il palco di Amici, un sogno coltivato a lungo: “È stato strano ballare su questo palco perché l’ho sempre sognato. Ho realizzato che fortuna stessi vivendo in quel momento”. Infine, la conduttrice ha riunito tutti gli allievi per il momento più atteso e temuto: l’annuncio del secondo eliminato. Con un semplice ma significativo “Continui a ballare, Francesca”, Maria ha ufficializzato l’eliminazione di Vybes, che lascia così la scuola di Amici ma con un bagaglio ricco di esperienze, emozioni e consapevolezza. Critico il pubblico: “Non doveva uscire Vybes, quest’anno inizia malissimo”.