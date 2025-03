Seconda eliminazione al serale di Amici 24 e ancora tante polemiche. La decisione di accompagnare fuori dalla scuola l’allieva ha fatto gridare allo scandalo, quando al complotto. “Tutto questo è scandaloso, non ho mai visto una cosa più pilotata: è assolutamente vergognoso”. E ancora: “Ma i giudici ce l’hanno gli occhi?”. “Non era la mia ballerina preferita ma è comunque brava. Mi spiace che è stata usata dalla sua maestra per dinamiche contro la Cele. Poteva entrare l’anno prossimo e fare un percorso piu lungo e avremmo visto piu cose”.

Ma cosa è successo? Nel finire di puntata di ieri sono rimasti a sfidarsi Luk3 e Raffaella. Maria De Filippi ha voluto parlare con entrambi. Il primo a parlare è stato il cantante: “Oggi ero tanto dentro quello che ho fatto, penso di portarmi a casa qualcosa che mi ha cambiato, musicalmente e personalmente”.





Amici 24, Raffaella è la seconda eliminata del serale

“Vivere con tante persone più grandi, con degli errori e difficoltà, ti fa crescere. Aver fatto 18 anni qui dentro ha ancora più valore. Questo posto mi ha dato la certezza di voler fare per tutta la mia vita musica”. Poi è toccato a Raffaella. Alla quale poi Maria De Filippi ha comunicato l’esclusione. E Raffaella:”Mi dispiace andare via, come è giusto che sia. Tutto può succedere, vediamo come va. Sono contenta di come ballo. Uscendo la mia strada è sempre quella”.

I commenti sui social sono continuati: “Mi dispiace molto per Raffaella, una diciassettenne educatissima oltre che brava, che non si è mai lamentata delle assegnazioni, e che non ha voluto entrare nelle beghe tra Luk3 e Alessia. Veramente matura, le auguro una grande carriera”. Per capire la sensazione del pubblico vale la pena leggere anche questo commento.

“Mi dispiace molto per lei, brava, energica e solare, se avesse aspettato il prossimo anno e fosse entrata a settembre avrebbe potuto fare il percorso che meritiva e potevamo conoscerla anche di più. è e rimane un’ottima ballerina”. Parole che racchiudono bene il sentire comune.