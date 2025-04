Ieri sera terza puntata di Amici 24 e clamorosa eliminazione. Tante polemiche: “Una roba vergognosa, hanno fatto uscire quello con più talento”. E ancora: “Maria, giudici, ma ci state con la testa? Lui doveva vincere no uscire adesso”. Prima dell’eliminazione si sono vissuti momenti molto intensi con l’ospita di Alessandra Amoroso che ha ricordato il suo passato ad Amici: “Ero una ragazzina quando sono arrivata qui per la prima volta”. Poi l’abbraccio con Maria De Filippi: “Evviva la nonna”.

Poi ha parlato della sua vita personale: “Posso dire una cosa? Spero di non emozionarmi, avevo trovato un equilibrio emotivo che la gravidanza ha scombussolato di nuovo. Ti ringrazio per le attenzioni che mi hai dato e che mi dai, ti voglio un bene infinito e grazie per essere diventata nonna Maria, che la mia è ormai è lassù”.





Amici 24, eliminato terza puntata serale

Poi è stata la volta delle decisioni. Al ballottaggio finale sono finiti Luk3 e Trigno. “Non è la musica che ho paura di lasciare, ma tutto il resto. Sto qui da molti mesi, è diventata ormai casa mia e sarebbe dura. Però, in ogni caso, so quanto questo posto mi abbia dato. Dall’altra parte so che mi rimprovererò tante cose se dovessi uscire, però fa parte del gioco, della vita, non mi fermerò mai”.

“ Di sicuro un posto così ti capita una volta sola nella vita, quindi è per questo che piango. Qui dentro ho imparato a farlo, ma anche in senso positivo. Fuori da qui non sapevo farlo e ho scoperto un lato di me che, per quanto possa apparire brutto, in realtà non lo è soprattutto per quello che facciamo noi.”

Arriva il momento dell’annuncio dell’eliminato e Maria De Filippi non ci gira troppo attorno: “Rimane Pietro”. Lacrime in casa, Trigno a Luk3: “Sai quanto vali”. Lui ringrazia questo posto: “Mi ha dato la sicurezza di sapere cosa voglio fare, il cantante”.