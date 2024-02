“Chi vola al serale”. Amici, la soffiata dallo studio. Clamoroso addio, cosa è successo durante la registrazione

Amici 23, le anticipazioni sulla puntata di domenica 4 febbraio. Ormai ci siamo, gli allievi sono pronti a darsi battaglia nella fase conclusiva del Serale. Ma le sorprese sono dietro l’angolo. Proprio oggi, venerdì 2 febbraio è stata registrata una nuova puntata che sarà trasmessa tra due giorni su Canale 5. Come sempre Maria De Filippi ha ospitato star che si sono esibiti con le loro novità.

Stiamo parlando di AkaSeven e Drusilla Foer che hanno cantanto i loro nuovi singoli (Aka a cantato “Per dimenticare”, ndr). I giudici erano Eleonora Abbagnato per la danza e Noemi e Drusilla Foer per il canto. Come vedremo c’è stato chi ha staccato il pass per il Serale e chi invece è stato eliminato.

Le classifiche, chi va al Serale, chi è stato eliminato

Mentre la settimana scorsa è arrivata prima Martina e ultimo Malia stavolta la gara tra i cantanti ha visto trionfare Petit. Al secondo posto Martina, poi Holden che ha cantato “Solo stanotte” e ha ricevuto tanti complimenti. Noemi, in particolare, gli ha detto che ha un fiato da paura e questa canzone ha una metrica assurda. Al quarto posto Mida, poi Sarah, Nahaze e Lil Jolie, Kia e Ayle. Quest’ultimo ha avuto diverse difficoltà poi, deluso dal giudizio di Noemi, se n’è andato in sala relax facendo arrabbiare Maria. Ancora una volta ultimo Malia.

Martina ha vinto la gara cover con “Respect”, mentre Lil Jolie ha cantato “Talkin Bout a Revolution” e Sarah “Moi Lolita”. Nella gara di interpretazione del ballo ha vinto Sofia che si è aggiudicata una performance nel teatro a Berlino per un progetto sull’inclusività. La classifica della gara di ballo: Dustin, Sofia, Kumo, Marisol e Nicholas, Gaia, Lucia ha ballato Oro nero di Giorgia, Simone. Giovanni è arrivato ultimo con un passo a due con Umberto.

Il ballerino Dustin si è esibito più volte e alla fine Alessandra Celentano gli ha dato la maglia che gli permette di accedere al Serale di Amici 23. Simone, invece, è stato eliminato ed Emanuel Lo glielo ha comunicato con un lungo discorso. Tra i compiti assegnati dai docenti Lucia ha superato quello di Todaro anche se la Celentano le ha dato 4. Mida ha svolto il compito assegnatogli da Anna Pettinelli: ha cantato una strofa dedicata a Gaia, quest’ultima è stata presa dall’imbarazzo.

