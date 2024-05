Amici 23, Sarah Toscano sta conquistando tutti. Maria De Filippi l’ha voluta in finale e il pubblico ha dimostrato di gradire la scelta. Lo dimostrano le centinaia di commenti piovuti sulla pagina social del programma. “Cmq vada Sarah per dove sei arrivata hai già vinto hai ricevuto critiche su critiche da Anna che diceva che hai la voce da zecchino d’oro e ora sei in finale fiero di te”.

E ancora: “Penso che il talento di Sarah sia troppo grande per essere giudicato da questi giudici per fortuna sabato potrà pensarci il publico ! Nulla da togliere agli altri ma petit ha sempre il lascia passare proponendo sempre la classica canzoncina da serata di festa estiva”.





Amici 23, Sarah Toscano conquista tutti: anche Ryan air

Sarah si è esibita sulle note di Toxic di Britney Spears. L’esibizione ha colpito talmente tanto, che è arrivata persino nelle mani della nota compagnia aerea irlandese, Ryanair. La pagina italiana su X (l’ex Twitter) della società ha fatto una battuta dopo l’esibizione di ieri di Sarah Toscano ad Amici 23: “Come i passeggeri credono che sia il priority”.

I commenti si sono sprecati. “Sarah è talmente brava che ha già un lavoro fuori dalla scuola. Di sicuro non resterà appiedata. Ryanair l’ha già scelta come testimonial e lei ancora non lo sa”. Anche se c’è chi è di parere opposto e non troppo lusinghieri.

come i passeggeri credono che sia il priority https://t.co/ShnXpFsTU5 — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) May 13, 2024

“Dio, io proprio non la sopporto a questa.Quando canta è sempre una lagna,ha rovinato con la sua voce tante di quelle canzoni di cantanti TOP del calibro di Britney Spears,Kylie Minogue,Amy Winehouse per citarne giusto alcune è….E c’è chi vuole che vinca amici?!?Ma dai fate i seri”.