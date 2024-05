Polemiche in vista all’Isola dei Famosi. Samuel Peron si troverà di fronte una patata bollente nella serata del 13 maggio, quando andrà in onda una nuova puntata in diretta con Vladimir Luxuria e gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’anticipazione sul coreografo fa ipotizzare che la tensione possa alzarsi improvvisamente nelle prossime ore.

Nel corso dell’appuntamento con l’Isola dei Famosi, Samuel Peron dovrà necessariamente dire la verità su quanto starebbe succedendo in Honduras. Infatti, una persona molto vicina a lui sarebbe insofferente e per lui è tempo di reagire e di fornire tutte le spiegazioni del caso. Andiamo a scoprire insieme cosa potrebbe accadere nel reality show di Canale 5.

Isola dei Famosi, momento importante per Samuel Peron

Nella puntata del 13 maggio dell’Isola dei Famosi Samuel Peron dovrà confrontarsi con una persona, che a quanto pare sarebbe abbastanza infastidita dagli atteggiamenti del naufrago. E ci sarà questo faccia a faccia molto delicato, infatti ad essere coinvolta sarà pure un’altra naufraga, che si sarebbe avvicinata notevolmente a lui in queste settimane.

Peron dovrebbe avere un confronto con la sua compagna Tania Bambaci. La donna si sarebbe ingelosita, visto che il suo partner sarebbe sempre più vicino a Greta Zuccarello. Ma il sito Lanostratv ha subito mosso una critica nei confronti dell’Isola dei Famosi, che starebbe cercando di scopiazzare il Grande Fratello per creare dinamiche che possano incuriosire il pubblico.

Samuel Peron sta insieme a Tania Bambaci, che è una modella e attrice, dal 2013. Il 21 ottobre del 2022 hanno avuto una gioia immensa, infatti è nato il primo e finora unico figlio, Leonardo.