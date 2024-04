Amici 23, nuove polemiche dopo l’eliminazione di Lucia: la ballerina che secondo una larga fetta del pubblico meritava di arrivare in fondo alla competizione. Ed ecco che arrivano le prime considerazioni sul motivo che ha portata alla sua eliminazione. Lucia, da parte sua, aveva già parlato nelle ore successive l’eliminazione. “Sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto. Mi sono conosciuta in tanti modi. Sono riuscita a portare sul palco quella mia fragilità anche nelle esibizioni”.

>> “Tra loro è finita“. Uomini e Donne, coppia storica al capolinea. Fan in lacrime: “Eravate perfetti, com’è possibile?”

“Essere in Casetta mi ha insegnato a confrontarmi con le persone in modo onesto. Avere costantemente un obbiettivo, le persone, i rapporti. In Casetta ho conosciuto tutti fino in fondo, sono stati il mio supporto”. Per il futuro spera di “arrivare da altre parti”.





Amici 23, l’eliminazione di Lucia e la maledizione del terzo serale

Un pensiero poi per i suoi ex compagni: “Spaccate tutto, restate umili, non date niente per scontato. Ogni giorno qua è un regalo. Siete bravissimi, meritate il mondo e sono fiera di aver fatto parte di Amici 23”. E per Sofia, che considera la favorita d’obbligo. “Sofia è la mia preferita, non posso essere arrabbiata a uscire contro di lei perché è bravissima.

Tornando al motivo dell’eliminazione di Lucia, si tratta di una teoria alquanto bizzarra ma divertente. In tanti, suoi social, hanno parlato della ‘maledizione’ della terza puntata del serale. Maledizione che riguarderebbe i favoriti. Nelle ultime quattro edizioni, infatti, nessuno dei favoritissimi ha superato questo scoglio.

Scrive Novella 2000: “Solo nel 2020, proprio durante la terza puntata, a lasciare la scuola è stato Tommaso Stanzani, uno dei ballerini più amati di sempre. Ma non solo. L’anno seguente, sempre nel corso della terza puntata del Serale di Amici, a essere eliminato è stato invece John Erik. Nel 2022 è stata invece la volta di Samu Segreto, che ha letteralmente indignato il pubblico”. E stavolta è toccato a Lucia.