Amici 23, secondo indiscrezioni dell’ultima ora Maria De Filippi starebbe per annunciare il nome del secondo giudice del serale. A rilanciare il gossip l’esperto Amedeo Venza. Il nome è di quelli che fanno rumore mentre gli allievi continuano a darsi battaglia a colpi di canto e ballo per una maglia per il serale. In palio ce ne sono ancora 5. Come ogni edizione che si rispetti le polemiche, a questo punto del programma, fioccano. Ieri al centro delle polemiche è finito Ayle.

Per una parte del pubblico non merita il finale (la stessa che non lo voleva più nella scuola), per un’altra è tra i più talentuosi. Nella prossima puntata si arriverà alla resa dei conti mentre, rivelano le anticipazioni, tornerà Mew. SuperGuidaTV scrive: “L’ex concorrente, ha presentato il suo nuovo brano che parla delle sue ansie e che si intitola Posatenebre. Mew prima della fine della puntata è corsa ad abbracciare Holden”.





Amici 23, Anbeta Toromani seconda giudice del serale?

E ancora: “Maria De Filippi ha chiesto a Mew come stava Matthew e si è mostrata molto felice di vederla. Inoltre le ha chiesto di salutarglielo. Tutti gli altri ragazzi sono saltati addosso a Mew quando ha finito di cantare”. Ma la vera notizia è il nome della seconda giudice. Dopo Cristiano Malgioglio la pista più calda è quella che porta ad Anbeta Toromani.

Anbeta Toromani è stata una delle prime protagoniste indiscusse di “Amici di Maria De Filippi”. Partecipò alla seconda edizione del programma, quando ancora si chiamava “Saranno Famosi”. Pur chiudendo al secondo posto alle spalle di Giulia Ottonello fu molto apprezzata da professori (Celentano su tutti) e critica. Anbeta fu uno dei pochi nomi a “restare” e diventò relativamente famosa in poco tempo in anni in cui il talent della De Filippi non riusciva a sfornare dei nomi in grado di imporsi nel mondo dello spettacolo.

Ad Amici partecipò in qualità di ballerina professionista dal 2003 al 2012. Con Maria De Filippi il rapporto non fu tutto rose e fiori. Nel 2010 la conduttrice la rimproverò in diretta TV di mostrarsi poco rispettosa nei confronti dei suoi allievi di danza, a suo dire dandosi troppe arie da étoile. Crisi superata tanto che ora Maria pare l’abbia convocata per un ruolo di primo piano.