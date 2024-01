Amici 23, nuove indiscrezioni su Mew. A riportarle è l’esperta di gossip Deianira Marzano che pubblica una soffiata di un suo follower. Di Mew e Matthew si è parlato molto in questi giorni. Il loro addio al programma non è stato ancora digerito dai fan. Nei giorni scorsi, dopo tante speculazioni, era uscito fuori il messaggio di addio che la cantante aveva lasciato ai compagni. “Portate il vostro c**o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente”.

Dentro la scuola di Amici, intanto, le lezioni vanno avanti. Dopo aver metabolizzato l’uscita di Mew, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, di comune accordo con la commissione interna, hanno detto sì agli ingressi di due nuove allieve: Kia e Nahaze. Due ragazze che sembrano avere il talento giusto.





Amici 23, indiscrezioni su Mew: “La famiglia sarebbe arrabbiata”

Il pubblico, tuttavia, sembra essere d’accordo fino ad un certo punto: “Va bene tutto ma per favore non paragoniamole a Mew, lei era di un altro livello”. E ancora: “Mew, sei ancora in tempo per ripensarci ne sono sicuro: torna perché senza ti questa edizione di Amici può anche finire qui”. Difficile che Mew ci ripenserà mentre arrivano notizia che riguardano la sua famiglia.

Nel post pubblicato da Deianira Marzano si legge infatti come sembra che Mew abbia deciso di seguire il suo fidanzato Matthew e quindi di assecondarlo nell’uscita dalla scuola, così da abbandonare anche lei il grande sogno. Nel dettaglio: “Deia noi conosciamo gli zii della ragazza e comunque si dice che pare abbia lasciato proprio per questo motivo”.

E ancora: “Che dire, dispiace molto lei, era brava e poteva arrivare fino alla fine… mannaggia questi giovani si perdono le migliori occasioni, dicono che la famiglia di lei pare sia arrabbiata giustamente”. Il motivo? Il talent era un’occasione irripetibile per dimostrare la sua bravura e la sua grandezza d’animo. Si tratta, va precisato, di voci che non hanno al momento conferma.