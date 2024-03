I fan di Mew possono tirare un sospiro di sollievo, la cantante è pronta a tornare in pista con un nuovo progetto. Mew aveva lasciato Amici 23 lo scorso 9 gennaio. A spiegare le ragioni della decisione era sta lei, senza giri di parole, con un post su Instagram. “Ho deciso che sarebbe stato giusto essere sincera soprattutto con me stessa, ascoltare il mio corpo e la mia mente e continuare questo percorso senza indossare maschere. I pensieri oscuri sono tornati sempre più forti, sono arrivata a dubitare di me giorno dopo giorno”.

“Si può stare male, si può crollare, ma è importante parlarne. Abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100%, di non pensare che i vostri dolori sono condanne. Non esiste solo l’ambizione”. Aveva raccontato dei suoi problemi di depressione, ma anche del rapporto con Maria De Filippi: “È una donna incredibile, che mi ha aiutato e sostenuto in qualsiasi momento”.





Amici 23, bella notizia per Mew: lavorerà con Fabrizio Giannini

E di un’esperienza molto formativa e che è servita. Perché il suo talento è stato notato e ora si apre una nuova avventura. Ad annunciarlo è stato lei condividendo una storia su Instagram, tratta dal profilo di Fabrizio Giannini. Storia in cui il producer dice: “Ho sempre messo la faccia nei progetti in cui credo. E questa volta è una gioia metterla per questa artista con cui ho iniziato a lavorare. Si chiama Mew”.

E ancora: “È talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica. Imprevedibile. E con lei rafforzo l’entusiasmo mai perduto per questo lavoro, che con i giovani è ogni volta scoperta, stupore, entusiasmo. Ad maiora”. Una grossissima opportunità per Mew. Fabrizio Giannini è un nome molto conosciuto nell’ambiente.

È stato responsabile dell’A&R e direttore artistico della WEA Italiana. Ha scoperto e fatto firmare i primi contratti discografici ad alcuni tra i più importanti artisti italiani, tra cui Laura Pausini, Luciano Ligabue e Tiziano Ferro. È inoltre stato manager e produttore di alcuni artisti quali Tiziano Ferro, Giorgia, Giusy Ferreri, Eros Ramazzotti e Nina Zilli.