Chiuso Amici 23 al secondo posto, Marisol guarda al futuro. Un futuro che in questo momento non è troppo roseo. Nelle ore scorse, infatti, ha spiegato di alcuni guai fisici che la stanno tormentando. Subito dopo la fine del programma la ballerina ha affidato ai social le sue parole. Parole di ringraziamento per tutti. “Scontato dire che non ci sono parole per descrivere un’esperienza dal genere, ma non ce ne saranno mai abbastanza per ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile e l’hanno resa unica”.

>>“Fedez si è aggravato”. L’annuncio choc arriva dal suo staff: “Peggio di quanto immaginato”. Cosa sta succedendo

E ancora continua: “grazie a Maria; grazie a tutti i ragazzi della produzione e della redazione; grazie a tutti gli autori”. Poi un messaggio speciale per Sarah Toscano, la vincitrice del programma con la quale ha stretto un legame profondo.





Amici 23, guai fisici per Marisol possibile intervento al ginocchio

“Ti voglio un bene dell’anima, contenta di aver condiviso con te un momento così importante per noi. Spacca tutto”. Tantissimi i messaggi arrivati: “Marisol sei stata bravissima. Per me tu avresti dovuto vincere il programma! Sei da ammirare, così giovane e così rispettosa e seria in tutto quello che fai. Quando balli sei magnetica. Sei magnifica, avrai un futuro stellare e sono sicura che continueremo sentire parlare di te”.

“Marisol per me rappresenti ciò che mi piace vedere in questo programma. Sei bravissima, talento assurdo, umile, buona, sensibile, educata, simpatica, solare. Sei perfetta”. Nelle ore scorse Marisol ha raccontato di avere più di qualche problema di salute. “Il ginocchio non sta molto bene. Dovrò prendermi un periodo di pausa per curarlo”.

“Non so esattamente quanto tempo ci vorrà per guarire. In questi mesi ho stretto molto i denti. Probabilmente dovrò sottopormi ad un intervento, ma non mi fermerò a lungo”. I fan di Marisol possono stare tranquilli.