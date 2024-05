Brutte notizie su Fedez. I problemi di salute sarebbero preoccupanti, stando alle ultime indiscrezioni sul suo conto. A riferirlo sono l’Ansa e Il Messaggero, che nella giornata del 20 maggio hanno fornito altri dettagli sulla sua situazione. Lui avrebbe dovuto partecipare a Da vicino nessuno è normale, la trasmissione condotta da Alessandro Cattelan, ma non è potuto andare.

Si era vociferato che Fedez non stesse bene, ma questi problemi di salute non sarebbero proprio lievi. Gli ultimi aggiornamenti stanno tenendo col fiato sospeso tutti i fan del rapper milanese, che attendono notizie definitive e più rassicuranti. Cosa che al momento non è possibile, dato che i rumor sullo stato clinico sta allarmando tantissima gente.

Fedez, problemi di salute seri: cosa si è saputo

A parlare di Fedez e dei suoi problemi di salute sarebbe stato lo staff del cantante, come rivelato dall’agenzia di stampa Ansa. Infatti, è stato scritto che “lo stato di salute si sarebbe aggravato e la situazione risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento”. Ma c’è comunque un bel po’ di mistero intorno alle sue attuali condizioni fisiche.

Si è anche parlato della possibilità che Fedez fosse stato ricoverato in ospedale, dato l’aggravarsi della sua salute. Ma l’Ansa ha aggiunto che non ci sarebbero conferme sul nuovo ricovero e quindi si aspettano news in tal senso. Non è da escludere che lo stesso staff possa diramare qualche comunicato ufficiale nelle prossime ore per chiarire tutto.

Già Fabrizio Corona aveva fatto sapere su Dillinger News: “Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2″.